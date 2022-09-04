Клава Кока вернула голос на пару часов, чтобы выступить на фестивале

Клава Кока смогла вернуть голос, чтобы вживую спеть во Владивостоке

05 сентября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Концерт певицы во Владивостоке был под вопросом из-за отсутствия голоса у Клавы Коки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, как смогла вернуть голос перед выступлением на фестивале детства и юношества во Владивостоке. Певица написала в своем telegram-канале, что ей помогли лучшие врачи и сильные препараты. «Я проснулась за три часа до концерта, голоса не было совсем. Но я была уже во Владивостоке, пришел весь город, отменять концерт или петь под фанеру — не вариант. Благодаря лучшим врачам и сильным препаратам я смогла говорить и на пару часов петь», — написала артистка. Певица отметила, что хоть петь было опасно для здоровья, она взяла себя в руки и выступила. «Петь опасно, но я собралась, взяла себя в руки и погнала на концерт», — добавила исполнительница. После концерта Клава Кока сообщила, что у нее по-прежнему отсутствует голос. «Все, могу вам сказать спокойной ночи. У меня по-прежнему нет голоса. Но зато у меня классные эмоции от концерта. Это был один из самых крутых концертов. Я восстанавливаюсь. Не болейте! <…> К сожалению, эти штуки перестают действовать на горло, и голос пропадает. Но ничего страшного, главное — хорошее настроение», — сказала певица в своем telegram-канале. Клава Кока выступила на фестивале детства и юношества во Владивостоке 4 сентября. На этом фестивале певица исполнила песню «Пьяную домой», за что ее раскритиковали в соцсетях. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. Но перед выступлением артистка потеряла голос. Ее выступление на молодежном фестивале было под вопросом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, как смогла вернуть голос перед выступлением на фестивале детства и юношества во Владивостоке. Певица написала в своем telegram-канале, что ей помогли лучшие врачи и сильные препараты. «Я проснулась за три часа до концерта, голоса не было совсем. Но я была уже во Владивостоке, пришел весь город, отменять концерт или петь под фанеру — не вариант. Благодаря лучшим врачам и сильным препаратам я смогла говорить и на пару часов петь», — написала артистка. Певица отметила, что хоть петь было опасно для здоровья, она взяла себя в руки и выступила. «Петь опасно, но я собралась, взяла себя в руки и погнала на концерт», — добавила исполнительница. После концерта Клава Кока сообщила, что у нее по-прежнему отсутствует голос. «Все, могу вам сказать спокойной ночи. У меня по-прежнему нет голоса. Но зато у меня классные эмоции от концерта. Это был один из самых крутых концертов. Я восстанавливаюсь. Не болейте! <…> К сожалению, эти штуки перестают действовать на горло, и голос пропадает. Но ничего страшного, главное — хорошее настроение», — сказала певица в своем telegram-канале. Клава Кока выступила на фестивале детства и юношества во Владивостоке 4 сентября. На этом фестивале певица исполнила песню «Пьяную домой», за что ее раскритиковали в соцсетях. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. Но перед выступлением артистка потеряла голос. Ее выступление на молодежном фестивале было под вопросом.