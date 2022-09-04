Соседи осужденных самой страшной пермской ИК решили бороться с огнем

Пермская колония, соседствующая с "Белым лебедем", начала бороться с пожарами

05 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Исправительная колония должна привлекать к тушению огня собственные силы и средства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соликамская исправительная колония №1 (Пермский край), соседствующая с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», стала победителем аукциона на тушение лесных пожаров. Об итогах электронного аукциона сообщается на сайте торговой площадки «Сбер А». Заказчик: администрация соликамского городского округа. Поставщик: ФКУ «Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУ ФСИН по Пермскому краю», — говорится в итоговом протоколе. В документе уточняется, что на участие в аукционе была подана только одна, она признана соответствующей требованиям. Цена контракта составила 48 533 рубля 33 копейки. Согласно условиям контракта, исправколония должна «принимать незамедлительные меры по локализации и тушению лесных пожаров». Также исполнитель контракта обязан иметь собственные снаряжение, средства, спецоборудование, инвентарь и технику для пожаротушения и локализации очагов пожара. Ранее осужденных указанной колонии привлекли к сносу аварийных домов, расположенных в соликамском округе. Эту услугу руководство колонии оценило в 551,636 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю подчеркивали, что к указанным работам привлекались только трудоустроенные осужденные.

Соликамская исправительная колония №1 (Пермский край), соседствующая с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», стала победителем аукциона на тушение лесных пожаров. Об итогах электронного аукциона сообщается на сайте торговой площадки «Сбер А». Заказчик: администрация соликамского городского округа. Поставщик: ФКУ «Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУ ФСИН по Пермскому краю», — говорится в итоговом протоколе. В документе уточняется, что на участие в аукционе была подана только одна, она признана соответствующей требованиям. Цена контракта составила 48 533 рубля 33 копейки. Согласно условиям контракта, исправколония должна «принимать незамедлительные меры по локализации и тушению лесных пожаров». Также исполнитель контракта обязан иметь собственные снаряжение, средства, спецоборудование, инвентарь и технику для пожаротушения и локализации очагов пожара. Ранее осужденных указанной колонии привлекли к сносу аварийных домов, расположенных в соликамском округе. Эту услугу руководство колонии оценило в 551,636 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю подчеркивали, что к указанным работам привлекались только трудоустроенные осужденные.