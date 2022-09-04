04 сентября 2022

Соседи осужденных самой страшной пермской ИК решили бороться с огнем

Пермская колония, соседствующая с "Белым лебедем", начала бороться с пожарами
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, проливка
Исправительная колония должна привлекать к тушению огня собственные силы и средства Фото:

Соликамская исправительная колония №1 (Пермский край), соседствующая с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», стала победителем аукциона на тушение лесных пожаров. Об итогах электронного аукциона сообщается на сайте торговой площадки «Сбер А».

Заказчик: администрация соликамского городского округа. Поставщик: ФКУ «Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУ ФСИН по Пермскому краю», — говорится в итоговом протоколе. В документе уточняется, что на участие в аукционе была подана только одна, она признана соответствующей требованиям. Цена контракта составила 48 533 рубля 33 копейки.

Согласно условиям контракта, исправколония должна «принимать незамедлительные меры по локализации и тушению лесных пожаров». Также исполнитель контракта обязан иметь собственные снаряжение, средства, спецоборудование, инвентарь и технику для пожаротушения и локализации очагов пожара.

Ранее осужденных указанной колонии привлекли к сносу аварийных домов, расположенных в соликамском округе. Эту услугу руководство колонии оценило в 551,636 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю подчеркивали, что к указанным работам привлекались только трудоустроенные осужденные.

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Соликамская исправительная колония №1 (Пермский край), соседствующая с колонией для пожизненно осужденных «Белый лебедь», стала победителем аукциона на тушение лесных пожаров. Об итогах электронного аукциона сообщается на сайте торговой площадки «Сбер А». Заказчик: администрация соликамского городского округа. Поставщик: ФКУ «Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУ ФСИН по Пермскому краю», — говорится в итоговом протоколе. В документе уточняется, что на участие в аукционе была подана только одна, она признана соответствующей требованиям. Цена контракта составила 48 533 рубля 33 копейки. Согласно условиям контракта, исправколония должна «принимать незамедлительные меры по локализации и тушению лесных пожаров». Также исполнитель контракта обязан иметь собственные снаряжение, средства, спецоборудование, инвентарь и технику для пожаротушения и локализации очагов пожара. Ранее осужденных указанной колонии привлекли к сносу аварийных домов, расположенных в соликамском округе. Эту услугу руководство колонии оценило в 551,636 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю подчеркивали, что к указанным работам привлекались только трудоустроенные осужденные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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