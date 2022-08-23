Осужденных отправили ремонтировать квартиру пермской пенсионерки

24 августа 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Осужденные ремонтировали квартиру пермячки в свободное от основной работы время Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми осужденных исправительного центра (УФИЦ) при колонии №32 привлекли к ремонту квартиры пенсионерки. С просьбой оказать содействие пожилой пермячке к руководству исправцентра обратились представители городской районной администрации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю. «Так случилось, что женщина уже длительное время проживает одна и в силу обстоятельств ей трудно делать ремонт в своем жилье. Осужденные помогли пенсионерке выполнить небольшой косметический ремонт в квартире и навести порядок после выполненных работ. Были убраны старые обои и наклеены новые, выровнены стены, отштукатурены, а также покрашены батареи и трубы отопления. Делали они это в свободное от основной работы время», — сообщает пресс-служба. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае при колониях открыто несколько исправцентров. Осужденные, находящиеся в них, получают зарплату за свой труд. Так, в 2021 году, средняя зарплата осужденных в УФИЦ при ИК-10, составляла 21460 рублей. Также сообщалось, что привлекать для работ осужденных намерены компании «Уралхим» и «Уралкалий».

В Перми осужденных исправительного центра (УФИЦ) при колонии №32 привлекли к ремонту квартиры пенсионерки. С просьбой оказать содействие пожилой пермячке к руководству исправцентра обратились представители городской районной администрации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю. «Так случилось, что женщина уже длительное время проживает одна и в силу обстоятельств ей трудно делать ремонт в своем жилье. Осужденные помогли пенсионерке выполнить небольшой косметический ремонт в квартире и навести порядок после выполненных работ. Были убраны старые обои и наклеены новые, выровнены стены, отштукатурены, а также покрашены батареи и трубы отопления. Делали они это в свободное от основной работы время», — сообщает пресс-служба. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае при колониях открыто несколько исправцентров. Осужденные, находящиеся в них, получают зарплату за свой труд. Так, в 2021 году, средняя зарплата осужденных в УФИЦ при ИК-10, составляла 21460 рублей. Также сообщалось, что привлекать для работ осужденных намерены компании «Уралхим» и «Уралкалий».