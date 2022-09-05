Мэрия Перми потратит на цветы 4,7 млн рублей

Мэрия Перми ищет поставщика цветов за 4,7 млн рублей

05 сентября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Поставщик мэрии должен будет доставить букет за час с момента заказа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Перми проводит аукцион по выбору поставщика цветов. В течение двух лет компания должна будет обеспечивать мэрию букетами нескольких видов, цветочными композициями и корзинами с цветами. Цена контракта более 4,72 млн рублей. «Сроки, условия и место поставки цветочной продукции: начало — 1 ноября 2022 года, окончание — 31 декабря 2024 года. Поставка товара осуществляется в течение часа с момента направления заявки заказчиком на электронный адрес поставщика, по телефону или посредством SMS», — указано в техзадании к закупке. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на изготовление и поставку ритуальных венков на 1,5 млн рублей. Закупку цветов и венков также проводило законодательное собрание Прикамья.

Администрация Перми проводит аукцион по выбору поставщика цветов. В течение двух лет компания должна будет обеспечивать мэрию букетами нескольких видов, цветочными композициями и корзинами с цветами. Цена контракта более 4,72 млн рублей. «Сроки, условия и место поставки цветочной продукции: начало — 1 ноября 2022 года, окончание — 31 декабря 2024 года. Поставка товара осуществляется в течение часа с момента направления заявки заказчиком на электронный адрес поставщика, по телефону или посредством SMS», — указано в техзадании к закупке. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на изготовление и поставку ритуальных венков на 1,5 млн рублей. Закупку цветов и венков также проводило законодательное собрание Прикамья.