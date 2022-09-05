Мэрия Перми потратит на цветы 4,7 млн рублей

Мэрия Перми ищет поставщика цветов за 4,7 млн рублей
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, розы, букет, цветы
Поставщик мэрии должен будет доставить букет за час с момента заказа Фото:

Администрация Перми проводит аукцион по выбору поставщика цветов. В течение двух лет компания должна будет обеспечивать мэрию букетами нескольких видов, цветочными композициями и корзинами с цветами. Цена контракта более 4,72 млн рублей.

«Сроки, условия и место поставки цветочной продукции: начало — 1 ноября 2022 года, окончание — 31 декабря 2024 года. Поставка товара осуществляется в течение часа с момента направления заявки заказчиком на электронный адрес поставщика, по телефону или посредством SMS», — указано в техзадании к закупке.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на изготовление и поставку ритуальных венков на 1,5 млн рублей. Закупку цветов и венков также проводило законодательное собрание Прикамья.

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Администрация Перми проводит аукцион по выбору поставщика цветов. В течение двух лет компания должна будет обеспечивать мэрию букетами нескольких видов, цветочными композициями и корзинами с цветами. Цена контракта более 4,72 млн рублей. «Сроки, условия и место поставки цветочной продукции: начало — 1 ноября 2022 года, окончание — 31 декабря 2024 года. Поставка товара осуществляется в течение часа с момента направления заявки заказчиком на электронный адрес поставщика, по телефону или посредством SMS», — указано в техзадании к закупке. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на изготовление и поставку ритуальных венков на 1,5 млн рублей. Закупку цветов и венков также проводило законодательное собрание Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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