Предприятие пермских властей задолжало подросткам за работу

В Пермском крае МУП "Теплоэнерго" не выплатило подросткам часть зарплаты за работу летом

05 сентября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Общая сумма задолженности — 32 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Бардымском районе Пермского края местное муниципальное предприятие «Теплоэнерго» не доплатило подросткам за летний период работы. Работодатель не выплатил подросткам компенсацию ежегодного основного оплачиваемого отпуска, сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю. «Установлено, что предприятие выплатило 25 несовершеннолетним окончательный расчет при увольнении без учета компенсации ежегодного основного оплачиваемого отпуска», — говорится на сайте. Сумма задолженности составила 32 тысяч рублей. После проверки районный прокурор обратился в суд с заявлением о выдаче приказов о взыскании задолженности. Там требования прокурора удовлетворили, предприятие выплатило положенные суммы несовершеннолетним. URA.RU также рассказывало о нарушении прав трудящихся подростков в ЯНАО. Как выяснила прокуратура, во время летней подработки многим несовершеннолетним не платили зарплату, а в трудовых договорах появлялись пункты о материальной ответственности.

В Бардымском районе Пермского края местное муниципальное предприятие «Теплоэнерго» не доплатило подросткам за летний период работы. Работодатель не выплатил подросткам компенсацию ежегодного основного оплачиваемого отпуска, сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю. «Установлено, что предприятие выплатило 25 несовершеннолетним окончательный расчет при увольнении без учета компенсации ежегодного основного оплачиваемого отпуска», — говорится на сайте. Сумма задолженности составила 32 тысяч рублей. После проверки районный прокурор обратился в суд с заявлением о выдаче приказов о взыскании задолженности. Там требования прокурора удовлетворили, предприятие выплатило положенные суммы несовершеннолетним. URA.RU также рассказывало о нарушении прав трудящихся подростков в ЯНАО. Как выяснила прокуратура, во время летней подработки многим несовершеннолетним не платили зарплату, а в трудовых договорах появлялись пункты о материальной ответственности.