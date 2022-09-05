05 сентября 2022

Власти в Пермском районе вводят новые ограничения на выдачу земли

В Пермском районе вводятся ограничении на выдачу земельных участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, дача, земля, заброшенная дача
Мэрия откажет в предоставлении земли, если участок попадает в зону подтопления Фото:

Администрация Пермского муниципального района вводит ограничения на предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Распоряжение об этом, подписанное главой района Владимиром Цветовым, размещено на сайте мэрии.

«Ограничить предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, под строительство в местах с неблагоприятным воздействием природного характера без проведения защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод», — отмечается в документе.

В пресс-службе районной администрации URA.RU уточнили, что речь идет об участках, которые попадают в зону затопления, подтопление, разрушения берегов, заболачивания и других. Ранее власти района объяснили проблемы с выдачей земли под строительство для многодетных семей. По словам Владимира Цветова, муниципалитет испытывает острый дефицит в земельных ресурсах, из-за этого на получение участков растянулись огромные очереди.

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Администрация Пермского муниципального района вводит ограничения на предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Распоряжение об этом, подписанное главой района Владимиром Цветовым, размещено на сайте мэрии. «Ограничить предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, под строительство в местах с неблагоприятным воздействием природного характера без проведения защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод», — отмечается в документе. В пресс-службе районной администрации URA.RU уточнили, что речь идет об участках, которые попадают в зону затопления, подтопление, разрушения берегов, заболачивания и других. Ранее власти района объяснили проблемы с выдачей земли под строительство для многодетных семей. По словам Владимира Цветова, муниципалитет испытывает острый дефицит в земельных ресурсах, из-за этого на получение участков растянулись огромные очереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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