Торговца ядовитым спиртом избавили от уголовного дела

Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовом отравлении спиртом Анара Айвазова, назначив ему штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Уголовное дело в отношении Анара Айвазова прекращено. Был назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Подсудимый признал свою вину.
Айвазов проходил подозреваемым в хранении незаконного алкоголя, предназначенного для продажи. По версии следствия, бутлегеры хранили сотни бутылок с вином и коньяком, содержащим метанол. Эти товары собирались продать свердловчанам. Изъятый алкоголь силовики решили уничтожить.
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