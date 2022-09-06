Торговца ядовитым спиртом избавили от уголовного дела

Суд Екатеринбурга назначил штраф торговцу контрафактным алкоголем

07 сентября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Айвазов был причастен к торговле контрафактным алкоголем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовом отравлении спиртом Анара Айвазова, назначив ему штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Уголовное дело в отношении Анара Айвазова прекращено. Был назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Подсудимый признал свою вину. Айвазов проходил подозреваемым в хранении незаконного алкоголя, предназначенного для продажи. По версии следствия, бутлегеры хранили сотни бутылок с вином и коньяком, содержащим метанол. Эти товары собирались продать свердловчанам. Изъятый алкоголь силовики решили уничтожить.

Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовом отравлении спиртом Анара Айвазова, назначив ему штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Уголовное дело в отношении Анара Айвазова прекращено. Был назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Подсудимый признал свою вину. Айвазов проходил подозреваемым в хранении незаконного алкоголя, предназначенного для продажи. По версии следствия, бутлегеры хранили сотни бутылок с вином и коньяком, содержащим метанол. Эти товары собирались продать свердловчанам. Изъятый алкоголь силовики решили уничтожить.