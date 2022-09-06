06 сентября 2022

Торговца ядовитым спиртом избавили от уголовного дела

Суд Екатеринбурга назначил штраф торговцу контрафактным алкоголем
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, Айвазов был причастен к торговле контрафактным алкоголем Фото:

Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовом отравлении спиртом Анара Айвазова, назначив ему штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело в отношении Анара Айвазова прекращено. Был назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Подсудимый признал свою вину.

Айвазов проходил подозреваемым в хранении незаконного алкоголя, предназначенного для продажи. По версии следствия, бутлегеры хранили сотни бутылок с вином и коньяком, содержащим метанол. Эти товары собирались продать свердловчанам. Изъятый алкоголь силовики решили уничтожить.

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Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовом отравлении спиртом Анара Айвазова, назначив ему штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Уголовное дело в отношении Анара Айвазова прекращено. Был назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Подсудимый признал свою вину. Айвазов проходил подозреваемым в хранении незаконного алкоголя, предназначенного для продажи. По версии следствия, бутлегеры хранили сотни бутылок с вином и коньяком, содержащим метанол. Эти товары собирались продать свердловчанам. Изъятый алкоголь силовики решили уничтожить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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