Синоптики предупредили жителей ХМАО о первом снегопаде

В ХМАО пройдет первый снегопад

08 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Похолодание синоптики отмечают на всей территории региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В северных районах ХМАО 9 сентября выпадет мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание на всей территории региона. Соответствующие данные URA.RU предоставили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «9 сентября облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, по северным районам с мокрым снегом. Ветер западных направлений 2-7 м. с., днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, при прояснениях до — 5 градусов, днем +7,+12 градусов. 10 сентября переменная облачность. Местами небольшой дождь, по северным районам с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура ночью 0,+5, при прояснениях до — 5 градусов. Днем +7,+12 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в выходные переменная облачность. Дневная температура на выходных в среднем составит плюс 7-9 градусов. В Сургуте дожди. 7-8 градусов тепла. В Нижневартовске ожидают сильные дожди. До 8 градусов тепла.

В северных районах ХМАО 9 сентября выпадет мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание на всей территории региона. Соответствующие данные URA.RU предоставили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «9 сентября облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, по северным районам с мокрым снегом. Ветер западных направлений 2-7 м. с., днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, при прояснениях до — 5 градусов, днем +7,+12 градусов. 10 сентября переменная облачность. Местами небольшой дождь, по северным районам с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура ночью 0,+5, при прояснениях до — 5 градусов. Днем +7,+12 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в выходные переменная облачность. Дневная температура на выходных в среднем составит плюс 7-9 градусов. В Сургуте дожди. 7-8 градусов тепла. В Нижневартовске ожидают сильные дожди. До 8 градусов тепла.