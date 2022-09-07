В Тюменской области создадут TikTok-дом для сирот

В Тюменской области выделили деньги на проект для сирот, в основе которого принцип работы TikTok-хаусов

Дети будут создавать видеоконтент и выкладывать его в социальные сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проект по социализации сирот из Ишима и Ишимского района (Тюменская область), в основу которого легла идея популярных у молодежи TikTok-домов, получил грант в 800 тысяч рублей. Информация представлена на региональном портале конкурсов.

«Проект направлен на развитие навыков самостоятельного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В основу легла популярная у молодежи модель ТикТок-хауса — совместного проживания видеоблогеров, создание на общей площадке видеоконтента», — говорится в описании проекта, разработанного некоммерческой организацией «Прогресс» из Ишима.

Идея победила в конкурсе грантов губернатора Тюменской области. На ее воплощение выделили 800 тысяч рублей, проект охватит не менее 20 человек.

Организаторы собираются проводить различные мероприятия для детей-сирот. Их будут возить на экскурсии в Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, знакомить с местными блогерами и водить на мастер-классы (обучая кулинарии, бытовым навыкам и прочему). Параллельно дети будут снимать то, что с ними происходит, а затем сообща создавать короткие видеоролики и выкладывать их в популярные социальные сети.

Ранее URA.RU писало, что видеосервис TikTok приостановил распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках. На этом фоне рынок решила перехватить дочка «Сбера», разрабатывающая аналоги китайской социальной сети.