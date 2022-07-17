«Ведомости»: «Сбер» создаст отечественные аналоги TikTok

18 июля 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

«Сбер» планирует запустить две новых соцсети, которые должны заменить TikTok Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» готовится к запуску двух новых соцсетей, которые должны стать аналогом популярного китайского TikTok. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. По словам собеседника газеты, «Сберинтертейнмент» собирается запустить две социальные сети с названиями Chipz и «Панч», которые должны россиянам заменить TikTok. Также информация о новых соцсетях была найдена в базе «СПАРК-Интерфакс» и на сайтах обоих проектов. В материале газеты отмечается, что Chipz должен «объединить каталог контента, видеоредактор и соцсеть», став отечественным аналогом TikTok. Источник добавил, что его запуск планируется в сентябре. «Панч» же собираются официально запустить уже в конце июля. Ранее сообщалось, что компания «Ритм Медиа», входящая в «Газпром-медиа» придумала русскую замену TikTok еще в сентябре 2021 года. Социальной сети дали название Yappy. IT-эксперт Герман Клименко заявил, что это приложение вряд ли станет популярным среди россиян, передает телеканал 360. В марте видеосервис TikTok запретил россиянам проводить прямые эфиры и выгладывать новый контент из-за закона о фейках. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» готовится к запуску двух новых соцсетей, которые должны стать аналогом популярного китайского TikTok. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. По словам собеседника газеты, «Сберинтертейнмент» собирается запустить две социальные сети с названиями Chipz и «Панч», которые должны россиянам заменить TikTok. Также информация о новых соцсетях была найдена в базе «СПАРК-Интерфакс» и на сайтах обоих проектов. В материале газеты отмечается, что Chipz должен «объединить каталог контента, видеоредактор и соцсеть», став отечественным аналогом TikTok. Источник добавил, что его запуск планируется в сентябре. «Панч» же собираются официально запустить уже в конце июля. Ранее сообщалось, что компания «Ритм Медиа», входящая в «Газпром-медиа» придумала русскую замену TikTok еще в сентябре 2021 года. Социальной сети дали название Yappy. IT-эксперт Герман Клименко заявил, что это приложение вряд ли станет популярным среди россиян, передает телеканал 360. В марте видеосервис TikTok запретил россиянам проводить прямые эфиры и выгладывать новый контент из-за закона о фейках.