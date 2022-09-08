В Екатеринбурге за 27 млн рублей отремонтируют здание на Уралмаше

09 сентября 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Капитальный ремонт ждет Центр соцпомощи «Ладо» на Машиностроителей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания на Машиностроителей, 8, где располагается Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания […], в том числе: демонтажные работы; общестроительные работы; ремонт системы водоснабжения; ремонт системы водоотведения; электромонтажные работы; замена автоматической пожарной сигнализации и так далее», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контакта — 27,1 млн рублей. Заказчиком выступает Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Заявки от участников аукциона принимают до 20 сентября. Подрядчик сможет начать работы сразу после заключения контракта, закончить их нужно к 9 декабря.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания на Машиностроителей, 8, где располагается Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания […], в том числе: демонтажные работы; общестроительные работы; ремонт системы водоснабжения; ремонт системы водоотведения; электромонтажные работы; замена автоматической пожарной сигнализации и так далее», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контакта — 27,1 млн рублей. Заказчиком выступает Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Заявки от участников аукциона принимают до 20 сентября. Подрядчик сможет начать работы сразу после заключения контракта, закончить их нужно к 9 декабря.