08 сентября 2022

В Екатеринбурге за 27 млн рублей отремонтируют здание на Уралмаше

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Капитальный ремонт ждет Центр соцпомощи «Ладо» на Машиностроителей Фото:

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания на Машиностроителей, 8, где располагается Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт здания […], в том числе: демонтажные работы; общестроительные работы; ремонт системы водоснабжения; ремонт системы водоотведения; электромонтажные работы; замена автоматической пожарной сигнализации и так далее», — говорится в описании объекта закупки.

Начальная цена контакта — 27,1 млн рублей. Заказчиком выступает Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Заявки от участников аукциона принимают до 20 сентября. Подрядчик сможет начать работы сразу после заключения контракта, закончить их нужно к 9 декабря.

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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания на Машиностроителей, 8, где располагается Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт здания […], в том числе: демонтажные работы; общестроительные работы; ремонт системы водоснабжения; ремонт системы водоотведения; электромонтажные работы; замена автоматической пожарной сигнализации и так далее», — говорится в описании объекта закупки. Начальная цена контакта — 27,1 млн рублей. Заказчиком выступает Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Заявки от участников аукциона принимают до 20 сентября. Подрядчик сможет начать работы сразу после заключения контракта, закончить их нужно к 9 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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