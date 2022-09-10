Свердловчане отпраздновали День танкиста, отправив гумпомощь в Донбасс. Фото

11 сентября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

В РФ 11 сентября празднуют День танкиста Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Свердловской области прошли праздничные мероприятия в честь Дня танкиста. Одним из пунктов празднования стала отправка автопоезда по маршруту Екатеринбург — Донецк в рамках гуманитарного марша «Урал-Донбасс. Своих не бросаем». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «В этом году праздник отмечается в 76-й раз. У памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на Привокзальной площади Екатеринбурга состоялся митинг и церемония возложения цветов к памятнику танкистов-добровольцев. Затем был дан старт движению автопоезда по маршруту Екатеринбург — Донецк в рамках гуманитарного марша „Урал-Донбасс. Своих не бросаем“», — рассказали в департаменте. Еще одной площадкой для празднования Дня танкиста стала площадь возле мемориала «Черный тюльпан». Сначала к нему возложили цветы, а затем начался концерт. Перед горожанами выступили ансамбль песни и пляски ЦВО, солисты и коллективы Дома офицеров ЦВО и другие. Подобные мероприятия прошли и в других городах Свердловской области. Например, в Ивделе на главной площади чествовали танкистов, служивших в разные годы. Для них звучали патриотические песни, а в конце программы горожане возложили цветы к памятной стеле погибшим и пропавшим без вести ивдельчанам в годы Великой Отечественной войны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области прошли праздничные мероприятия в честь Дня танкиста. Одним из пунктов празднования стала отправка автопоезда по маршруту Екатеринбург — Донецк в рамках гуманитарного марша «Урал-Донбасс. Своих не бросаем». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «В этом году праздник отмечается в 76-й раз. У памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на Привокзальной площади Екатеринбурга состоялся митинг и церемония возложения цветов к памятнику танкистов-добровольцев. Затем был дан старт движению автопоезда по маршруту Екатеринбург — Донецк в рамках гуманитарного марша „Урал-Донбасс. Своих не бросаем“», — рассказали в департаменте. Еще одной площадкой для празднования Дня танкиста стала площадь возле мемориала «Черный тюльпан». Сначала к нему возложили цветы, а затем начался концерт. Перед горожанами выступили ансамбль песни и пляски ЦВО, солисты и коллективы Дома офицеров ЦВО и другие. Подобные мероприятия прошли и в других городах Свердловской области. Например, в Ивделе на главной площади чествовали танкистов, служивших в разные годы. Для них звучали патриотические песни, а в конце программы горожане возложили цветы к памятной стеле погибшим и пропавшим без вести ивдельчанам в годы Великой Отечественной войны.