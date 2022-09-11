Роспотребнадзор рекомендовал жителям ХМАО меньше целоваться

12 сентября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Санитарные врачи рекомендовали избегать близких контактов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям меньше целоваться, а также избегать рукопожатий и объятий, чтобы снизить риск заражения ОРВИ. Об этом санитарные врачи рассказали в своем официальном telegram-канале. «Какие основные меры профилактики гриппа и ОРВИ? Часто и тщательно мойте руки. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах. Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки болезни. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность)», — написано в официальном сообщении Роспотребнадзора. Санитарное ведомство напоминает, что грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. Болезнь характеризуется острым началом, лихорадкой (с температурой 38°С и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди: у малышей иммунная система еще не встречалась с таким вирусом, а у пожилых людей зачастую иммунная система ослаблена. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор Югры заявил о росте коронавирусной инфекции в регионе. Об этом говорилось на региональном оперативном штабе по противодействию распространения COVID-19.

Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям меньше целоваться, а также избегать рукопожатий и объятий, чтобы снизить риск заражения ОРВИ. Об этом санитарные врачи рассказали в своем официальном telegram-канале. «Какие основные меры профилактики гриппа и ОРВИ? Часто и тщательно мойте руки. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах. Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки болезни. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность)», — написано в официальном сообщении Роспотребнадзора. Санитарное ведомство напоминает, что грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. Болезнь характеризуется острым началом, лихорадкой (с температурой 38°С и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди: у малышей иммунная система еще не встречалась с таким вирусом, а у пожилых людей зачастую иммунная система ослаблена. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор Югры заявил о росте коронавирусной инфекции в регионе. Об этом говорилось на региональном оперативном штабе по противодействию распространения COVID-19.