Пермские судмедэксперты и патолого-анатомы будут работать в одном бюро

В Пермском крае объединяют судебно-медицинское и патолого-анатомическое бюро

Руководить краевым бюро судмедэкспертизы и патолого-анатомических исследований будет Владислав Лесников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае бюро судебно-медицинской экспертизы объединяют с бюро патолого-анатомических исследований. Информация о реорганизации появилась на сайтах учреждений здравоохранения.

«Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа „Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“ уведомляет о том, что министерством здравоохранения Пермского края принято решение о реорганизации в форме слияния с государственным бюджетным учреждением здравоохранения „Клиническое патолого-анатомическое бюро“», — отмечается в сообщении.

В результате реорганизации создано ГБУЗ «Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомических исследований». Исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Владислав Лесников.

О том, что в Прикамье готовится укрупнение указанных бюро, URA.RU cообщало ранее. По информации источника информагентства, юрист краевого минздрава, отказавшаяся подписывать приказ о реорганизации учреждений, лишилась работы. Кроме того, в результате оптимизации, без работы могут остаться ряд специалистов, отмечал инсайдер.

Процесс укрупнения учреждений, подведомственных минздраву края, стартовал в Прикамье несколько лет назад. Это привело к недовольству населения в ряде территорий. Жители выходили на митинги и требовали отставки экс-министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой.