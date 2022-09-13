В пермской деревне продают средство для изгнания злых духов. Фото

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Травы для скруток были собраны в период цветения Фото:

Магазин товаров из природного сырья и материалов в деревне Шермеинск (Пермский край) представил покупателям новый товар — скрутки из трав. Об этом сообщили на странице магазина «Село Треногино» в соцсети «ВКонтакте».

«В давние времена скрутки всегда использовали целители, знахари как инструмент для очищения пространства. По-другому они называются окуриватели», — указано в описании товара.

Предполагается, что во время окуривания дым наполняет все пространство и тем самым подчищает каждый угол дома, квартиры, места работы. То есть «убирает застоявшуюся, не очень полезную энергию, весь негатив».

Все травы для скруток были собраны в период цветения и источают аромат как во время сбора. Скрутка обязательно должна лежать на блюде во избежание загорания. После процедуры необходимо потушить скрутку и проветрить помещение. Продают такие окуриватели по 300-400 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают погрузиться в прошлые жизни под звуки бубна. Обещают, что такая медитация очистит сознание.

Скрутки бывают разные — из мяты, полыни и других трав

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Магазин товаров из природного сырья и материалов в деревне Шермеинск (Пермский край) представил покупателям новый товар — скрутки из трав. Об этом сообщили на странице магазина «Село Треногино» в соцсети «ВКонтакте». «В давние времена скрутки всегда использовали целители, знахари как инструмент для очищения пространства. По-другому они называются окуриватели», — указано в описании товара. Предполагается, что во время окуривания дым наполняет все пространство и тем самым подчищает каждый угол дома, квартиры, места работы. То есть «убирает застоявшуюся, не очень полезную энергию, весь негатив». Все травы для скруток были собраны в период цветения и источают аромат как во время сбора. Скрутка обязательно должна лежать на блюде во избежание загорания. После процедуры необходимо потушить скрутку и проветрить помещение. Продают такие окуриватели по 300-400 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают погрузиться в прошлые жизни под звуки бубна. Обещают, что такая медитация очистит сознание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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