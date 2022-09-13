Травы для скруток были собраны в период цветения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Магазин товаров из природного сырья и материалов в деревне Шермеинск (Пермский край) представил покупателям новый товар — скрутки из трав. Об этом сообщили на странице магазина «Село Треногино» в соцсети «ВКонтакте».

«В давние времена скрутки всегда использовали целители, знахари как инструмент для очищения пространства. По-другому они называются окуриватели», — указано в описании товара.

Предполагается, что во время окуривания дым наполняет все пространство и тем самым подчищает каждый угол дома, квартиры, места работы. То есть «убирает застоявшуюся, не очень полезную энергию, весь негатив».

Все травы для скруток были собраны в период цветения и источают аромат как во время сбора. Скрутка обязательно должна лежать на блюде во избежание загорания. После процедуры необходимо потушить скрутку и проветрить помещение. Продают такие окуриватели по 300-400 рублей.

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