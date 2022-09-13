Генсек ОДКБ проверит обстановку на границе Армении и Азербайджана

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложил генсеку выехать в зону армяно-азербайджанского конфликта для подготовки доклада главам государств. Об этом сообщает белорусское издание «БелТА».
«Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений», — передает агентство итоги саммита.
В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с президентом РФ Владимиром Путиным из-за Азербайджана и признал, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Кроме того, Армения обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН из-за сложившейся ситуации.
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