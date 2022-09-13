Осетров и сыры из Челябинской области покажут туристам за федеральные деньги

Разведение осетров сделают привлекательным для туристов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два проекта по развитию агротуризма из Челябинской области победили в конкурсе грантов федерального минсельхоза. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, средства выделят сыроварному производству из Миасса и осетровой ферме Кунашакского района.

«По челябинским проектам приняли положительное решение. Победителями конкурса стали „Ферма под горой“ с сыроварней „Известная“ и осетровая ферма „Фиш-ка“ из Кунашакского района. 79% финансирования проекта обеспечит федеральное министерство, 21% — региональное, 10% должны вложить сами заявители. Два проекта получат средства в 2023 году», — сообщили URA.RU в минсельхозе.

Проекты разработаны для развития туристской инфраструктуры. Одним из условий конкурса является сельскохозяйственная нагрузка: участники взяли на себя обязательства по производству своих видов продукции.

Осетровой ферме выделят три с половиной миллиона рублей. На эти средства благоустроят пруд для рыбалки, построив на водоеме террасы, пандусы и ограждения. Также фермеры приобретут бани, модульные домики для размещения. Миасский предприниматель Денис Назаров, производящий сыры, на выделенные, региональные и собственные средства создаст молочную ферму полного цикла и агротуристический центр по направлениям гастрономического и образовательного туризма. Бизнесмен установит модульные дома для размещения, каркасную конструкцию в качестве ресепшена и магазин готовой продукции, закупит квадроциклы и аэростат. Грантовые средства превысят девять миллионов рублей.

В начале года один проект Челябинской области уже становился победителем. «Семейное подворье» из Сосновского района с его сыроварней приобретет квадроциклы для детей, построит всесезонный отапливаемый модульный дом и оборудование банного комплекса. Локация позиционирует себя как место для семейного отдыха. В настоящее время также одобрена четвертая заявка, которую профинансируют при наличии средств в бюджете.