Екатеринбургский митрополит предложил название для «путинского» автобана до Москвы

Митрополит Евгений предложил назвать «Екатерининской» трассу Москва — Екатеринбург

14 сентября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений поддерживает название «Екатерининская» для трассы до Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скоростной трассе между Москвой и Екатеринбургом, которую в народе прозвали «путинским» автобаном, следует дать имя «Екатерининская». Такой вариант озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), призвав свердловчан поддержать его идею. «Я предложил назвать новую трассу от Екатеринбурга до Казани „Екатерининской“. Эту идею поддержали в моем телеграм-канале, поддерживают ее и наши друзья из Фонда святой Екатерины. Так что выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название „Екатерининская“ вместе», — сказал митрополит в видеообращении в своем telegram-канале. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.

Скоростной трассе между Москвой и Екатеринбургом, которую в народе прозвали «путинским» автобаном, следует дать имя «Екатерининская». Такой вариант озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), призвав свердловчан поддержать его идею. «Я предложил назвать новую трассу от Екатеринбурга до Казани „Екатерининской“. Эту идею поддержали в моем телеграм-канале, поддерживают ее и наши друзья из Фонда святой Екатерины. Так что выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название „Екатерининская“ вместе», — сказал митрополит в видеообращении в своем telegram-канале. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.