Екатеринбургский митрополит предложил название для «путинского» автобана до Москвы

Скоростной трассе между Москвой и Екатеринбургом, которую в народе прозвали «путинским» автобаном, следует дать имя «Екатерининская». Такой вариант озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), призвав свердловчан поддержать его идею.
«Я предложил назвать новую трассу от Екатеринбурга до Казани „Екатерининской“. Эту идею поддержали в моем телеграм-канале, поддерживают ее и наши друзья из Фонда святой Екатерины. Так что выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название „Екатерининская“ вместе», — сказал митрополит в видеообращении в своем telegram-канале.
Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo