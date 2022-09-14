Екатеринбургский митрополит предложил название для «путинского» автобана до Москвы

Митрополит Евгений предложил назвать «Екатерининской» трассу Москва — Екатеринбург
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Заседание в УГГУ. Екатеринбург, кульберг евгений
Митрополит Евгений поддерживает название «Екатерининская» для трассы до Москвы Фото:

Скоростной трассе между Москвой и Екатеринбургом, которую в народе прозвали «путинским» автобаном, следует дать имя «Екатерининская». Такой вариант озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), призвав свердловчан поддержать его идею.

«Я предложил назвать новую трассу от Екатеринбурга до Казани „Екатерининской“. Эту идею поддержали в моем телеграм-канале, поддерживают ее и наши друзья из Фонда святой Екатерины. Так что выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название „Екатерининская“ вместе», — сказал митрополит в видеообращении в своем telegram-канале.

Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.

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Скоростной трассе между Москвой и Екатеринбургом, которую в народе прозвали «путинским» автобаном, следует дать имя «Екатерининская». Такой вариант озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), призвав свердловчан поддержать его идею. «Я предложил назвать новую трассу от Екатеринбурга до Казани „Екатерининской“. Эту идею поддержали в моем телеграм-канале, поддерживают ее и наши друзья из Фонда святой Екатерины. Так что выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название „Екатерининская“ вместе», — сказал митрополит в видеообращении в своем telegram-канале. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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