Полицейский, остановивший стрельбу в ПГНИУ, выступил в суде. Видео

Пермский полицейский выступил в суде по делу о нападении на ПГНИУ

15 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Константин Калинин в сентябре прошлого года обезвредил напавшего на пермский университет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Бывший сотрудник ДПС Константин Калинин, остановивший стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября 2021 года, дал показания в суде. Он пояснил, что сейчас работает в должности замкомандира взвода полка ППС УМВД по Перми. В момент стрельбы Калинин находился в рабочем кабинете на Дзержинского, 10 в отделе ГИБДД, расположенном напротив вуза. О произошедшем сотрудникам полиции рассказал один из очевидцев, забежавший в отдел, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Выйдя на улицу, я увидел большое количество людей, которые кричали, что стреляют, просили о помощи. На КПП увидел следы крови, поврежденные стены. Студентам, которые находились возле КПП я крикнул, чтобы они убегали. Зайдя на территорию университета, спросил, где стрелявший. Мне указали на здание химического факультета. Зайдя внутрь, я услышал хлопки. После чего понял, что стрелявший находится на лестничном пролете межу первым и вторым этажом. Услышал шаги, встретился с ним [Бекмансурвым] на первом этаже. Оружие у него было в районе живота. Я крикнул ему бросай, он произвел выстрел в мою сторону. После чего я применил огнестрельное оружие и ответным огнем ранил его», — сказал Калинин. Калинин также добавил, что после этого обезоружил Бекмансурова, начал оказывать ему первую медпомощь и в это время начал опрашивать, есть ли вместе с нападавшим кто-то еще. Раненый Бекмансуров пытался дотянуться до оружия и произвести выстрел. Затем, незадолго до приезда скорой помощи, он потерял сознание. Сотрудники полиции Константин Калинин и Владимир Макаров первыми оказались на территории кампуса ПГНИУ, когда началась стрельба. Калинин, в которого выстрелил Бекмансуров, ответным огнем ранил, а затем — обезвредил его. В это время Макаров организовал эвакуацию преподавателей и студентов. За проявленное мужество оба сотрудника ДПС были награждены медалями от Министерства внутренних дел РФ. В последствии суд признал Калинина потерпевшим по уголовному делу, поскольку ему был причинен моральный вред. Уголовное дело в отношении бывшего студента ПГНИУ Бекмансурова рассматривается в Пермском краевом суде. По версии следствия, 20 сентября 2021 года он открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и получили различные травмы. Свою вину в произошедшем подсудимый полностью признал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший сотрудник ДПС Константин Калинин, остановивший стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября 2021 года, дал показания в суде. Он пояснил, что сейчас работает в должности замкомандира взвода полка ППС УМВД по Перми. В момент стрельбы Калинин находился в рабочем кабинете на Дзержинского, 10 в отделе ГИБДД, расположенном напротив вуза. О произошедшем сотрудникам полиции рассказал один из очевидцев, забежавший в отдел, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Выйдя на улицу, я увидел большое количество людей, которые кричали, что стреляют, просили о помощи. На КПП увидел следы крови, поврежденные стены. Студентам, которые находились возле КПП я крикнул, чтобы они убегали. Зайдя на территорию университета, спросил, где стрелявший. Мне указали на здание химического факультета. Зайдя внутрь, я услышал хлопки. После чего понял, что стрелявший находится на лестничном пролете межу первым и вторым этажом. Услышал шаги, встретился с ним [Бекмансурвым] на первом этаже. Оружие у него было в районе живота. Я крикнул ему бросай, он произвел выстрел в мою сторону. После чего я применил огнестрельное оружие и ответным огнем ранил его», — сказал Калинин. Калинин также добавил, что после этого обезоружил Бекмансурова, начал оказывать ему первую медпомощь и в это время начал опрашивать, есть ли вместе с нападавшим кто-то еще. Раненый Бекмансуров пытался дотянуться до оружия и произвести выстрел. Затем, незадолго до приезда скорой помощи, он потерял сознание. Сотрудники полиции Константин Калинин и Владимир Макаров первыми оказались на территории кампуса ПГНИУ, когда началась стрельба. Калинин, в которого выстрелил Бекмансуров, ответным огнем ранил, а затем — обезвредил его. В это время Макаров организовал эвакуацию преподавателей и студентов. За проявленное мужество оба сотрудника ДПС были награждены медалями от Министерства внутренних дел РФ. В последствии суд признал Калинина потерпевшим по уголовному делу, поскольку ему был причинен моральный вред. Уголовное дело в отношении бывшего студента ПГНИУ Бекмансурова рассматривается в Пермском краевом суде. По версии следствия, 20 сентября 2021 года он открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и получили различные травмы. Свою вину в произошедшем подсудимый полностью признал.