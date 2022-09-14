14 сентября 2022

В Пермь со спектаклем приедет стриптизер Тарзан

В Перми покажут спектакль «Любовнички» с Сергеем Глушко
© Служба новостей «URA.RU»
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Тарзан, он же Сергей Глушко не только стриптизер, но и актер, бодибилдер и певец

В Перми пройдет показ нового комедийного спектакля «Любовнички». Одну из ролей в постановке играет известный российский стриптизер, муж Наташи Королевой — Тарзан. Афиша мероприятия появилась на сайте «Кассы.ру».

«Это надо увидеть своими глазами! Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и перевоплощений мужчин в женщин и наоборот, которого до сих пор еще не было на сцене! И, конечно же много музыки и танцев», — сообщается в анонсе спектакля.

Кроме Тарзана в спектакле играют Роман Попов — актер, исполнивший роль Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», Юлия Захарова — одна из звезд сериала «Счастливы вместе» и другие популярные комедийные актеры. Спектакль состоится 20 сентября в 19:00 в ДК им. Солдатова. Цена билета — от 800 до 4800 рублей.

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В Перми пройдет показ нового комедийного спектакля «Любовнички». Одну из ролей в постановке играет известный российский стриптизер, муж Наташи Королевой — Тарзан. Афиша мероприятия появилась на сайте «Кассы.ру». «Это надо увидеть своими глазами! Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и перевоплощений мужчин в женщин и наоборот, которого до сих пор еще не было на сцене! И, конечно же много музыки и танцев», — сообщается в анонсе спектакля. Кроме Тарзана в спектакле играют Роман Попов — актер, исполнивший роль Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», Юлия Захарова — одна из звезд сериала «Счастливы вместе» и другие популярные комедийные актеры. Спектакль состоится 20 сентября в 19:00 в ДК им. Солдатова. Цена билета — от 800 до 4800 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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