В Пермь со спектаклем приедет стриптизер Тарзан

В Перми покажут спектакль «Любовнички» с Сергеем Глушко

15 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Тарзан, он же Сергей Глушко не только стриптизер, но и актер, бодибилдер и певец Ольга Зиновская/ТАСС В Перми пройдет показ нового комедийного спектакля «Любовнички». Одну из ролей в постановке играет известный российский стриптизер, муж Наташи Королевой — Тарзан. Афиша мероприятия появилась на сайте «Кассы.ру». «Это надо увидеть своими глазами! Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и перевоплощений мужчин в женщин и наоборот, которого до сих пор еще не было на сцене! И, конечно же много музыки и танцев», — сообщается в анонсе спектакля. Кроме Тарзана в спектакле играют Роман Попов — актер, исполнивший роль Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», Юлия Захарова — одна из звезд сериала «Счастливы вместе» и другие популярные комедийные актеры. Спектакль состоится 20 сентября в 19:00 в ДК им. Солдатова. Цена билета — от 800 до 4800 рублей.

В Перми пройдет показ нового комедийного спектакля «Любовнички». Одну из ролей в постановке играет известный российский стриптизер, муж Наташи Королевой — Тарзан. Афиша мероприятия появилась на сайте «Кассы.ру». «Это надо увидеть своими глазами! Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и перевоплощений мужчин в женщин и наоборот, которого до сих пор еще не было на сцене! И, конечно же много музыки и танцев», — сообщается в анонсе спектакля. Кроме Тарзана в спектакле играют Роман Попов — актер, исполнивший роль Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», Юлия Захарова — одна из звезд сериала «Счастливы вместе» и другие популярные комедийные актеры. Спектакль состоится 20 сентября в 19:00 в ДК им. Солдатова. Цена билета — от 800 до 4800 рублей.