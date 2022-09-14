В Перми ищут курьеров на зарплату в 90 тысяч рублей

15 сентября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

На работу принимают строго с 18 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Национальная служба доставки, которая является официальным партнером «Яндекс.Маркета», Ozon, СДЭК, «Самоката», «Ленты», KFC и BurgerKing, ищет в Перми курьеров. Заработок в месяц обещают от 70 до 90 тысяч рублей, указано в рекламной брошюре компании. «Мы предлагаем зарплату от двух до семи тысяч рублей в день, смены по от четырех до 12 часов, гибкий график работы, который составляется с учетом твоих предпочтений. Также можно выбрать удобный район для работы», — указывают в вакансии. Сейчас в Перми ищут автокурьеров, велокурьеров и пеших курьеров. Автомобиль или велосипед могут быть свои, а может предоставить компания. Также нужен автокурьер на грузовой газели и комплектовщики. Заработок в рекламной брошюре обещают от 70 до 90 тысяч в месяц. Однако при переходе на сайт — предлагают заработать от 30 до 150 тысяч ежемесячно.

Национальная служба доставки, которая является официальным партнером «Яндекс.Маркета», Ozon, СДЭК, «Самоката», «Ленты», KFC и BurgerKing, ищет в Перми курьеров. Заработок в месяц обещают от 70 до 90 тысяч рублей, указано в рекламной брошюре компании. «Мы предлагаем зарплату от двух до семи тысяч рублей в день, смены по от четырех до 12 часов, гибкий график работы, который составляется с учетом твоих предпочтений. Также можно выбрать удобный район для работы», — указывают в вакансии. Сейчас в Перми ищут автокурьеров, велокурьеров и пеших курьеров. Автомобиль или велосипед могут быть свои, а может предоставить компания. Также нужен автокурьер на грузовой газели и комплектовщики. Заработок в рекламной брошюре обещают от 70 до 90 тысяч в месяц. Однако при переходе на сайт — предлагают заработать от 30 до 150 тысяч ежемесячно.