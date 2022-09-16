Экс-сотрудник полиции Мелитополя: украинское начальство просило координаты для терактов

Украинское начальство просило координаты для терактов, поделился Экс-сотрудник полиции Мелитополя Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинское начальство просило координаты для терактов, в частности заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с такой просьбой лично. Об этом рассказал РИА «Новости» бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский.

«Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находится военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам Туревского, после отказа он сразу был уволен, без выходного пособия. «Я понимал, что не собираюсь уезжать на ту территорию, а это карается очень сильно — расстрелом или еще чем-нибудь, а у меня дети и мать здесь. Поэтому я не собирался на территорию Украины, понимал, что отправят воевать», — поделился бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя.

Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными целями спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.