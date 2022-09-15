В ХМАО на пешеходном переходе сбили подростка

В поселке Пойковский (Нефтеюганский район) водитель автомобиля Lada Priora сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.
«В 3 микрорайоне поселка Пойковский Нефтеюганского района, 22-летний водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на 16-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы», — говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, поэтому водитель не успел вовремя среагировать.
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