15 сентября 2022

Челябинскую компанию с миллиардными оборотами купили москвичи. Скрин

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Сделка была закрыта в сентябре Фото:

Владелец одной из крупнейших в УрФО лизинговой компании «Эксперт-Лизинг» Алексей Биушкин продал бизнес. Актив с годовым оборотом, исчисляемым десятками миллиардов рублей, отошел московской фирме, следует из информации СБИС.

Компания предоставляла клиентам услуги финансовой аренды (лизинга/сублизинга). По итогам 2021 года выручка фирмы оценивается в 17 млрд рублей, что поставило ее на 1 место в категории «Банковские и финансовые услуги, кредит» в Челябинской области и на 26 место по региону. Стоимость самого бизнеса СБИС оценивает в 5,4 млрд рублей.

При этом «Эксперт-Лизинг» имеет представительства в Самарской, Волгоградской, Ульяновской, Томской, Тюменской, Иркутской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областяъ. Также есть филиалы в Башкортостане, Удмуртии, Краснодарском, Пермском и Красноярском краях, ХМАО-Югре.

Согласно записи в ЕГРЮЛ, компанию приобрело ООО «Горизонт», зарегистрированное в Москве и занимающееся экспертными и оценочными услугами. Основным его владельцем (99%) является Алексей Чуйков, еще 1% принадлежит ООО «Вортел», специализирующемся на финансовых услугах. Сумма сделки не разглашается.

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Владелец одной из крупнейших в УрФО лизинговой компании «Эксперт-Лизинг» Алексей Биушкин продал бизнес. Актив с годовым оборотом, исчисляемым десятками миллиардов рублей, отошел московской фирме, следует из информации СБИС. Компания предоставляла клиентам услуги финансовой аренды (лизинга/сублизинга). По итогам 2021 года выручка фирмы оценивается в 17 млрд рублей, что поставило ее на 1 место в категории «Банковские и финансовые услуги, кредит» в Челябинской области и на 26 место по региону. Стоимость самого бизнеса СБИС оценивает в 5,4 млрд рублей. При этом «Эксперт-Лизинг» имеет представительства в Самарской, Волгоградской, Ульяновской, Томской, Тюменской, Иркутской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областяъ. Также есть филиалы в Башкортостане, Удмуртии, Краснодарском, Пермском и Красноярском краях, ХМАО-Югре. Согласно записи в ЕГРЮЛ, компанию приобрело ООО «Горизонт», зарегистрированное в Москве и занимающееся экспертными и оценочными услугами. Основным его владельцем (99%) является Алексей Чуйков, еще 1% принадлежит ООО «Вортел», специализирующемся на финансовых услугах. Сумма сделки не разглашается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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