Краевые власти удивились заявлению мэра Перми о зоопарке

Власти Пермского края опровергли заявление главы Перми о том, что зоопарк не начнет переезд в 2022 году

По словам источника, у губернатора запланировано совещание по переезду зоопарка в 2022 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пермского края удивлены заявлением главы города Перми Алексея Демкина о том, что зоопарк не начнет своей переезд в этом году, как это планировалось ранее. В планах у администрации губернатора — начать переезд зоопарка уже в этом году.

«Мы удивлены этим выступлением. Тем более, что как раз на следующей неделе у губернатора запланировано совещание по этой теме с участием, в том числе, и руководителей городской администрации. На нем как раз будет рассмотрен вопрос о принятии всех необходимых мер для того, чтобы начать переезд зоопарка на новое место до конца 2022 года», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации губернатора.

Также издание сообщает, что после переезда зоопарк может быть передан в краевую собственность. О том, что в 2022 году переезд не начнется, Алексей Демкин сказал во время прямой линии в эфире «КП-Пермь». Он объяснил это тем, что не получится так быстро получить все необходимые сертификаты.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в августе посетил стройку нового зоопарка и оценил темпы, с которыми идет строительство.