Махонин посетил стройку проблемного объекта к 300-летию Перми. Фото

18 августа 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Строительство зоопарка идет по графику Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход строительства нового зоопарка в Перми. Пока строители укладываются в сроки. К октябрю 2021 года, как и обещали власти, начнется переезд животных на новое место, передает корреспондент URA.RU. Строительство тянется несколько лет и уже ознаменовалось несколькими уголовными делами. «Уже работа по тематизации — раскраска стен, различного рода бетонные спецработы ведутся, устраняются недочеты, которые были ранее совершены. Мы находимся в определенных темпах. Есть риски, но мы их понимаем», — заявил губернатор. Он добавил, что если переезд не начнется в октябре, то это можно будет сделать только в 2023 году. А «допустить этого нельзя». Тема строительства зоопарка поднимается на уровне губернатора как минимум раз в две недели. По словам Махонина, на них обсуждается сколько рабочих находится на стройке, оплаты генподрядчику и субподрядчику и т. д. Проведена большая работа по перепроектированию многих объектов. Сегодня зоопарк строят 300 рабочих и, отметил Махонин, есть возможность увеличить это количество, чтобы не сорвать сроки. Полностью строительство зоопарка должно завершиться в мае 2023 года. Было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищениями денег при строительстве. Генподрядчиком выступала компания «РЖД Строй». Власти подали не нее в суд, но в итоге заключили мировое соглашение. «Дочка» РЖД обещала довести проект до конца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход строительства нового зоопарка в Перми. Пока строители укладываются в сроки. К октябрю 2021 года, как и обещали власти, начнется переезд животных на новое место, передает корреспондент URA.RU. Строительство тянется несколько лет и уже ознаменовалось несколькими уголовными делами. «Уже работа по тематизации — раскраска стен, различного рода бетонные спецработы ведутся, устраняются недочеты, которые были ранее совершены. Мы находимся в определенных темпах. Есть риски, но мы их понимаем», — заявил губернатор. Он добавил, что если переезд не начнется в октябре, то это можно будет сделать только в 2023 году. А «допустить этого нельзя». Тема строительства зоопарка поднимается на уровне губернатора как минимум раз в две недели. По словам Махонина, на них обсуждается сколько рабочих находится на стройке, оплаты генподрядчику и субподрядчику и т. д. Проведена большая работа по перепроектированию многих объектов. Сегодня зоопарк строят 300 рабочих и, отметил Махонин, есть возможность увеличить это количество, чтобы не сорвать сроки. Полностью строительство зоопарка должно завершиться в мае 2023 года. Было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищениями денег при строительстве. Генподрядчиком выступала компания «РЖД Строй». Власти подали не нее в суд, но в итоге заключили мировое соглашение. «Дочка» РЖД обещала довести проект до конца.