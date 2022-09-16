Пермяков испугал мужчина с мертвой кошкой в руках

Мужчину с мертвой кошкой видели у центрального рынка Фото: Сергей Русанов

В Перми жителей напугал мужчина, который нес в руках покалеченное мертвое животное. Очевидцы выложили фотографию гражданина в соцсети «ВКонтакте».

«Ужас, смелости сфоткать хватило, а подойти — нет», — возмутилась одна из подписчиц группы «ЧП и ДТП _ Пермь». «Не пойму никак, это мода сейчас такая демонстрировать издевательство над животными? Откуда эти выродки так массово повылазили? Каждый божий день новости про живодеров и безнаказанность», — написала другая. «Мужик нес кота с выколотыми глазами. Хоть бы кто полицию вызвал, главное сфоткать», — добавил еще один из пользователей соцсети.

В ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU рассказали, что обращение от граждан было зафиксировано. По данному факту сейчас проводится проверка.

Корреспонденты агентства писали ранее, что против владелицы пермского приюта для кошек возбудили дело. Оно было связано с тем, что женщине не удалось устранить нарушение, которое в июне выявила прокурорская проверка. Также URA.RU сообщало, что после скандала с изнасилованной в Перми кошкой депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными.