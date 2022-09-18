В Екатеринбурге ищут 18-летнюю студентку, которая вышла из университета и исчезла

19 сентября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пропала 18-летняя студентка (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге с 16 сентября разыскивают студентку медицинского университета Шахнозу Джураеву, пропавшую после учебы. Как сообщили URA.RU представители поискового отряда «Прорыв», 18-летнюю девушку должен был встретить брат, но он не успел. «Девушку после университета должен был забрать, но задержался. Она вышла после пар, и телефон стал не доступен. Раньше никогда не пропадала и ни с кем не ссорилась. В день пропажи была одета в белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки», — сообщили в поисковом отряде. Отмечается, что розыском пропавшей Шахнозы Джураевой занимается отдел полиции №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-11 либо 102 (02). Фото: сообщество «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге с 16 сентября разыскивают студентку медицинского университета Шахнозу Джураеву, пропавшую после учебы. Как сообщили URA.RU представители поискового отряда «Прорыв», 18-летнюю девушку должен был встретить брат, но он не успел. «Девушку после университета должен был забрать, но задержался. Она вышла после пар, и телефон стал не доступен. Раньше никогда не пропадала и ни с кем не ссорилась. В день пропажи была одета в белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки», — сообщили в поисковом отряде. Отмечается, что розыском пропавшей Шахнозы Джураевой занимается отдел полиции №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-11 либо 102 (02).