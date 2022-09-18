18 сентября 2022

В Екатеринбурге ищут 18-летнюю студентку, которая вышла из университета и исчезла

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В Екатеринбурге пропала 18-летняя студентка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 16 сентября разыскивают студентку медицинского университета Шахнозу Джураеву, пропавшую после учебы. Как сообщили URA.RU представители поискового отряда «Прорыв», 18-летнюю девушку должен был встретить брат, но он не успел.

«Девушку после университета должен был забрать, но задержался. Она вышла после пар, и телефон стал не доступен. Раньше никогда не пропадала и ни с кем не ссорилась. В день пропажи была одета в белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки», — сообщили в поисковом отряде.

Отмечается, что розыском пропавшей Шахнозы Джураевой занимается отдел полиции №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-11 либо 102 (02).

Фото:

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В Екатеринбурге с 16 сентября разыскивают студентку медицинского университета Шахнозу Джураеву, пропавшую после учебы. Как сообщили URA.RU представители поискового отряда «Прорыв», 18-летнюю девушку должен был встретить брат, но он не успел. «Девушку после университета должен был забрать, но задержался. Она вышла после пар, и телефон стал не доступен. Раньше никогда не пропадала и ни с кем не ссорилась. В день пропажи была одета в белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки», — сообщили в поисковом отряде. Отмечается, что розыском пропавшей Шахнозы Джураевой занимается отдел полиции №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-11 либо 102 (02).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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