Власти ХМАО хотят запретить мэрам и депутатам выписывать себе премии

19 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мэрам и депутатам запретят выписывать себе премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО хотят запретить мэрам и председателям местных дум бесконтрольно выписывать себе премии. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «В адрес глав городов и районов, а также руководителей муниципальных дум был разослан документ за подписью первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, где говорится о том, что чиновники должны выписывать себе премии лишь после утверждения их на комиссиях с участием депутатов. Сейчас они это делают по своему усмотрению», — сообщил инсайдер. В документе (его копия имеется в распоряжении URA.RU) указано, что окружной прокуратурой в 2022 году были зафиксированы «факты начисления главами отдельных муниципальных образований самим себе премиальных и иных выплат. По постановлениям прокурора к лицам, допустившим нарушения, были применены меры административного воздействия за нецелевое использование бюджетных средств». В окружном правительстве полагают, что для премирования мэров и председателей дум должна быть создана специальная комиссия при представительном органе власти, где будут обсуждаться и приниматься подобные решения. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Урая один из чиновников получил премию за подготовку визита в город губернатора Югры Натальи Комаровой. Депутат городской думы Артем Кукушкин собрался оспорить это решение, обратившись с жалобой в прокуратуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО хотят запретить мэрам и председателям местных дум бесконтрольно выписывать себе премии. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «В адрес глав городов и районов, а также руководителей муниципальных дум был разослан документ за подписью первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, где говорится о том, что чиновники должны выписывать себе премии лишь после утверждения их на комиссиях с участием депутатов. Сейчас они это делают по своему усмотрению», — сообщил инсайдер. В документе (его копия имеется в распоряжении URA.RU) указано, что окружной прокуратурой в 2022 году были зафиксированы «факты начисления главами отдельных муниципальных образований самим себе премиальных и иных выплат. По постановлениям прокурора к лицам, допустившим нарушения, были применены меры административного воздействия за нецелевое использование бюджетных средств». В окружном правительстве полагают, что для премирования мэров и председателей дум должна быть создана специальная комиссия при представительном органе власти, где будут обсуждаться и приниматься подобные решения. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Урая один из чиновников получил премию за подготовку визита в город губернатора Югры Натальи Комаровой. Депутат городской думы Артем Кукушкин собрался оспорить это решение, обратившись с жалобой в прокуратуру.