Место для возложения цветов организовано у восточного входа в Пермский госуниверситет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяки вспоминают жертв атаки на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. С самого утра студенты, преподаватели, а также горожане, несут цветы к территории кампуса, где год назад погибло шесть человек. Одним из первых памяти погибших почтил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для которого вуз был родным — в прошлом Махонин выпускник юридического факультета ПГНИУ.

Студенты и преподаватели пришли почтить память тех, чья жизнь оборвалась в ПГНИУ ровно год назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С утра пермяки несут цветы к восточному входу университета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники и преподаватели вуза направляются к месту возложения цветов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории кампуса ПГНИУ усилена охрана общественного порядка — сегодня здесь дежурят сотрудники полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Наряды полиции находятся и за территорией вуза Фото: Сергей Русанов © URA.RU