Место для возложения цветов организовано у восточного входа в Пермский госуниверситет
Пермяки вспоминают жертв атаки на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. С самого утра студенты, преподаватели, а также горожане, несут цветы к территории кампуса, где год назад погибло шесть человек. Одним из первых памяти погибших почтил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для которого вуз был родным — в прошлом Махонин выпускник юридического факультета ПГНИУ.
Студенты и преподаватели пришли почтить память тех, чья жизнь оборвалась в ПГНИУ ровно год назад
С утра пермяки несут цветы к восточному входу университета
Сотрудники и преподаватели вуза направляются к месту возложения цветов
На территории кампуса ПГНИУ усилена охрана общественного порядка — сегодня здесь дежурят сотрудники полиции
Наряды полиции находятся и за территорией вуза
У ПГНИУ корреспондент URA.RU встретил Константина Калинина, который общался со своими коллегами. Год назад Калинин, будучи инспектором ДПС, в одиночку смог нейтрализовать напавшего на вуз Тимура Бекмансурова. Сейчас Калинин работает в должности заместителем командира взвода полка ППС УМВД по Перми. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что принял решение покинуть полк ДПС, поскольку ему предложили более высокую должность.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»