19 сентября 2022

Пермяки несут цветы к университету, где год назад погибли 6 человек. Фото

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Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, годовщина теракта
Место для возложения цветов организовано у восточного входа в Пермский госуниверситет Фото:

Пермяки вспоминают жертв атаки на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. С самого утра студенты, преподаватели, а также горожане, несут цветы к территории кампуса, где год назад погибло шесть человек. Одним из первых памяти погибших почтил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для которого вуз был родным — в прошлом Махонин выпускник юридического факультета ПГНИУ.

Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь
Студенты и преподаватели пришли почтить память тех, чья жизнь оборвалась в ПГНИУ ровно год назад
Фото:

Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь
С утра пермяки несут цветы к восточному входу университета
Фото:

Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь
Сотрудники и преподаватели вуза направляются к месту возложения цветов
Фото:

Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь
На территории кампуса ПГНИУ усилена охрана общественного порядка — сегодня здесь дежурят сотрудники полиции
Фото:

Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь
Наряды полиции находятся и за территорией вуза
Фото:

Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь
У ПГНИУ корреспондент URA.RU встретил Константина Калинина, который общался со своими коллегами. Год назад Калинин, будучи инспектором ДПС, в одиночку смог нейтрализовать напавшего на вуз Тимура Бекмансурова. Сейчас Калинин работает в должности заместителем командира взвода полка ППС УМВД по Перми. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что принял решение покинуть полк ДПС, поскольку ему предложили более высокую должность.
Фото:

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Пермяки вспоминают жертв атаки на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. С самого утра студенты, преподаватели, а также горожане, несут цветы к территории кампуса, где год назад погибло шесть человек. Одним из первых памяти погибших почтил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для которого вуз был родным — в прошлом Махонин выпускник юридического факультета ПГНИУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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