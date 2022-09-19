Челябинцы стали чаще летать за границу

Челябинцы начали чаще летать за рубеж и по стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летом 2022 года за рубеж на самолетах из аэропорта Челябинска отправилось на 18% больше туристов, чем за такой же период 2021 года. Как URA.RU сообщил гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Виталий Кашин, наиболее популярным направлением остается Турция.

«На международных рейсах в период с июня по август 2022 года было отправлено 32,1 тысяча пассажиров. Рост к аналогичному периоду 2021 года составил 18%», — сообщил URA.RU Кашин.

Вылеты в аэропорты Анталии и Стамбула минувшим летом выбрали 19,3 тысячи путешественников. В Таджикистан (города Душанбе и Худжант) отправились в три раза меньше человек — 6500 пассажиров. Город Ош из Киргизии отстал в два раза — 3100 человек. В столицу Армении Ереван отправилось почти столько же — 2900 пассажиров.

В аэропорте «Баландино» имени Курчатова проанализировали трафик на внутренних рейсах. В Москву за три летних месяца 2022 года вылетело из Челябинска 128 тысяч пассажиров. В два раза от столицы отстал Санкт-Петербург, куда отправилось 61,5 тысячи человек. Среди челябинцев поездки в Сочи сохранили популярность: туда улетело 54 тысячи туристов. В топе самых востребованных маршрутов также присутствуют Новосибирск (13600 человек) и Минеральные Воды (5 тысяч пассажиров).

В первом полугодии 2022 года из аэропорта Челябинска вылетело 811,4 тысячи человек. В целом пассажиропоток, включая перелеты в России и за рубеж, за шесть месяцев превысил показатели такого же периода 2021 года на 6%. При сравнении данных со статистикой допандемийного 2019 года увеличение и того выше — 8%. В летние месяцы рост трафика в сравнении с 2021 годом не остановился (плюс 3% лето к лету).