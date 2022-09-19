19 сентября 2022

Пермский экс-депутат одобрил идею введения в УК понятия «мобилизация»

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Экс контрактник ВС РФ в СВО Александр Григоренко. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко уверен, что поправки в УК избавят российскую армию от «отказников» Фото:

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко назвал правильной идею введения в Уголовный кодекс РФ понятия «мобилизация». В своем telegram-канале ПоZывной «Депутат» он написал, нововведение позволит положить конец «отказничеству» в Вооруженных силах РФ.

«Введение ответственности для так называемых „отказников“ это архиправильно и архиважно. Это означает, что ссылка на то, что войны то нет, для лиц, отказывающихся от выполнения боевых задач, более не актуальна», — отметил Григоренко.

Ранее стало известно, что Госдума предлагает закрепить в Уголовном кодексе такие понятия, как «мобилизация» и «военное время». Так, отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет. Строже будет наказываться самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения.

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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко назвал правильной идею введения в Уголовный кодекс РФ понятия «мобилизация». В своем telegram-канале ПоZывной «Депутат» он написал, нововведение позволит положить конец «отказничеству» в Вооруженных силах РФ. «Введение ответственности для так называемых „отказников“ это архиправильно и архиважно. Это означает, что ссылка на то, что войны то нет, для лиц, отказывающихся от выполнения боевых задач, более не актуальна», — отметил Григоренко. Ранее стало известно, что Госдума предлагает закрепить в Уголовном кодексе такие понятия, как «мобилизация» и «военное время». Так, отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет. Строже будет наказываться самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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