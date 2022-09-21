В ФСБ рассказали об обстановке на границе УрФО с Казахстаном

Пограничники УрФО не отмечают повышенный поток машин в сторону Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
На границе пока не отмечен повышенный трафик Фото:

Пограничное управление ФСБ Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям сообщило о ситуации на границе с Казахстаном. В ведомстве отметили, что на погранпунктах не отмечен повышенный поток мигрантов из ближайших городов.

«В настоящее время на границе все спокойно. Как такового ажиотажа и повышенного трафика пока не зафиксировали», — сообщают в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Лиц, ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Пограничное управление ФСБ Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям сообщило о ситуации на границе с Казахстаном. В ведомстве отметили, что на погранпунктах не отмечен повышенный поток мигрантов из ближайших городов. «В настоящее время на границе все спокойно. Как такового ажиотажа и повышенного трафика пока не зафиксировали», — сообщают в ведомстве. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Лиц, ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...