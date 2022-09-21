В ФСБ рассказали об обстановке на границе УрФО с Казахстаном

Пограничники УрФО не отмечают повышенный поток машин в сторону Казахстана

21 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

На границе пока не отмечен повышенный трафик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пограничное управление ФСБ Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям сообщило о ситуации на границе с Казахстаном. В ведомстве отметили, что на погранпунктах не отмечен повышенный поток мигрантов из ближайших городов. «В настоящее время на границе все спокойно. Как такового ажиотажа и повышенного трафика пока не зафиксировали», — сообщают в ведомстве. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Лиц, ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

Пограничное управление ФСБ Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям сообщило о ситуации на границе с Казахстаном. В ведомстве отметили, что на погранпунктах не отмечен повышенный поток мигрантов из ближайших городов. «В настоящее время на границе все спокойно. Как такового ажиотажа и повышенного трафика пока не зафиксировали», — сообщают в ведомстве. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Лиц, ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.