В ФСБ рассказали об обстановке на границе УрФО с Казахстаном

На границе пока не отмечен повышенный трафик
Пограничное управление ФСБ Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям сообщило о ситуации на границе с Казахстаном. В ведомстве отметили, что на погранпунктах не отмечен повышенный поток мигрантов из ближайших городов.
«В настоящее время на границе все спокойно. Как такового ажиотажа и повышенного трафика пока не зафиксировали», — сообщают в ведомстве.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Лиц, ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.
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