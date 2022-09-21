Пермяков пригласили в военкомат для бесед о мобилизации

Жителям Пермского края ждут в военкомате, чтобы рассказать о мобилизации

22 сентября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

В военкомате расскажут о возможности пребывания граждан в мобилизационном людском резерве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителей Красновишерского округа (Пермский край) приглашают рассмотреть возможность войти в мобилизационный резерв. Беседу с гражданами об этом проведет местный военный комиссариат. Информация размещена на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте». В ней также говорится, что желающие смогут подписать краткосрочный контракт сроком от трех месяцев до одного года. «Приглашаем граждан в свободное от работы время в военный комиссариат (Красновишерского района Пермского края) для беседы о пребывании в мобилизационном людском резерве и о заключении краткосрочного контракта», — информирует пресс-служба администрации. Подробную информацию красновишерцы могут выяснить в военкомате, расположенном по адресу Куйбышева, 10, либо позвонив по телефону, который указан на странице мэрии в соцсети. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет мобилизовано 300 тысяч россиян.

Жителей Красновишерского округа (Пермский край) приглашают рассмотреть возможность войти в мобилизационный резерв. Беседу с гражданами об этом проведет местный военный комиссариат. Информация размещена на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте». В ней также говорится, что желающие смогут подписать краткосрочный контракт сроком от трех месяцев до одного года. «Приглашаем граждан в свободное от работы время в военный комиссариат (Красновишерского района Пермского края) для беседы о пребывании в мобилизационном людском резерве и о заключении краткосрочного контракта», — информирует пресс-служба администрации. Подробную информацию красновишерцы могут выяснить в военкомате, расположенном по адресу Куйбышева, 10, либо позвонив по телефону, который указан на странице мэрии в соцсети. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет мобилизовано 300 тысяч россиян.