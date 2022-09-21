Пермяков пригласили в военкомат для бесед о мобилизации

Жителей Красновишерского округа (Пермский край) приглашают рассмотреть возможность войти в мобилизационный резерв. Беседу с гражданами об этом проведет местный военный комиссариат. Информация размещена на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте». В ней также говорится, что желающие смогут подписать краткосрочный контракт сроком от трех месяцев до одного года.
«Приглашаем граждан в свободное от работы время в военный комиссариат (Красновишерского района Пермского края) для беседы о пребывании в мобилизационном людском резерве и о заключении краткосрочного контракта», — информирует пресс-служба администрации.
Подробную информацию красновишерцы могут выяснить в военкомате, расположенном по адресу Куйбышева, 10, либо позвонив по телефону, который указан на странице мэрии в соцсети. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет мобилизовано 300 тысяч россиян.
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Жителей Красновишерского округа (Пермский край) приглашают рассмотреть возможность войти в мобилизационный резерв. Беседу с гражданами об этом проведет местный военный комиссариат. Информация размещена на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте». В ней также говорится, что желающие смогут подписать краткосрочный контракт сроком от трех месяцев до одного года. «Приглашаем граждан в свободное от работы время в военный комиссариат (Красновишерского района Пермского края) для беседы о пребывании в мобилизационном людском резерве и о заключении краткосрочного контракта», — информирует пресс-служба администрации. Подробную информацию красновишерцы могут выяснить в военкомате, расположенном по адресу Куйбышева, 10, либо позвонив по телефону, который указан на странице мэрии в соцсети. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет мобилизовано 300 тысяч россиян.