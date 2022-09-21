21 сентября 2022

Пермяков пригласили в военкомат для бесед о мобилизации

Жителям Пермского края ждут в военкомате, чтобы рассказать о мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
В военкомате расскажут о возможности пребывания граждан в мобилизационном людском резерве Фото:
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Мобилизация в России

Жителей Красновишерского округа (Пермский край) приглашают рассмотреть возможность войти в мобилизационный резерв. Беседу с гражданами об этом проведет местный военный комиссариат. Информация размещена на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте». В ней также говорится, что желающие смогут подписать краткосрочный контракт сроком от трех месяцев до одного года.

«Приглашаем граждан в свободное от работы время в военный комиссариат (Красновишерского района Пермского края) для беседы о пребывании в мобилизационном людском резерве и о заключении краткосрочного контракта», — информирует пресс-служба администрации.

Подробную информацию красновишерцы могут выяснить в военкомате, расположенном по адресу Куйбышева, 10, либо позвонив по телефону, который указан на странице мэрии в соцсети. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет мобилизовано 300 тысяч россиян.

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Жителей Красновишерского округа (Пермский край) приглашают рассмотреть возможность войти в мобилизационный резерв. Беседу с гражданами об этом проведет местный военный комиссариат. Информация размещена на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте». В ней также говорится, что желающие смогут подписать краткосрочный контракт сроком от трех месяцев до одного года. «Приглашаем граждан в свободное от работы время в военный комиссариат (Красновишерского района Пермского края) для беседы о пребывании в мобилизационном людском резерве и о заключении краткосрочного контракта», — информирует пресс-служба администрации. Подробную информацию красновишерцы могут выяснить в военкомате, расположенном по адресу Куйбышева, 10, либо позвонив по телефону, который указан на странице мэрии в соцсети. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет мобилизовано 300 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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