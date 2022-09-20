20 сентября 2022

Глава СПЧ отметил квалификацию заключенных из ХМАО

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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, фадеев валерий
Глава СПЧ Валерий Фадеев посетил компании, где используют труд заключенных Фото:

Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут (ХМАО) посетил компании, где трудятся заключенные. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа.

«В основном, вполне квалифицированный труд. Есть, конечно, и разнорабочие, но и люди работают по металлу, сварщики, например», — рассказал Фадеев.

Ранее глава СПЧ допустил участие заключенных в частичной мобилизации. По словам чиновника, он не видит в этом проблем.

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Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут (ХМАО) посетил компании, где трудятся заключенные. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа. «В основном, вполне квалифицированный труд. Есть, конечно, и разнорабочие, но и люди работают по металлу, сварщики, например», — рассказал Фадеев. Ранее глава СПЧ допустил участие заключенных в частичной мобилизации. По словам чиновника, он не видит в этом проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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