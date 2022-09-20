Глава СПЧ отметил квалификацию заключенных из ХМАО

Глава СПЧ Валерий Фадеев посетил компании, где используют труд заключенных
Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время визита в Сургут (ХМАО) посетил компании, где трудятся заключенные. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа.
«В основном, вполне квалифицированный труд. Есть, конечно, и разнорабочие, но и люди работают по металлу, сварщики, например», — рассказал Фадеев.
Ранее глава СПЧ допустил участие заключенных в частичной мобилизации. По словам чиновника, он не видит в этом проблем.
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