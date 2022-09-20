В ХМАО мужчина выехал на встречную полосу и погиб

60- летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу
В Сургутском районе ХМАО погиб 60-летний водитель. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«На 51-м километре автодороги Сургут — Когалым 60-летний водитель автомобиля „Тойота“ столкнулся на встречной полосе с автомобилем „Газель“ под управлением 35-летнего мужчины. От полученных травм водитель „Тойоты“ скончался до приезда скорой помощи», — уточняет замначальника ОГИБДД по Сургутскому району Роман Дулов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением.
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