20 сентября 2022

В ХМАО мужчина выехал на встречную полосу и погиб

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль, коммунальный мост, пробки на дорогах
60- летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу Фото:

В Сургутском районе ХМАО погиб 60-летний водитель. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«На 51-м километре автодороги Сургут — Когалым 60-летний водитель автомобиля „Тойота“ столкнулся на встречной полосе с автомобилем „Газель“ под управлением 35-летнего мужчины. От полученных травм водитель „Тойоты“ скончался до приезда скорой помощи», — уточняет замначальника ОГИБДД по Сургутскому району Роман Дулов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением.

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В Сургутском районе ХМАО погиб 60-летний водитель. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. «На 51-м километре автодороги Сургут — Когалым 60-летний водитель автомобиля „Тойота“ столкнулся на встречной полосе с автомобилем „Газель“ под управлением 35-летнего мужчины. От полученных травм водитель „Тойоты“ скончался до приезда скорой помощи», — уточняет замначальника ОГИБДД по Сургутскому району Роман Дулов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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