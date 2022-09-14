Родственникам военных из ХМАО угрожают расправой над их детьми

Неизвестные угрожают расправой над детьми военнослужащих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Сургуте и Сургутском районе ХМАО неизвестные угрожают родственникам военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Колядин на брифинге в мэрии города, посвященном военной службе по контракту, передает корреспондент URA.RU.

«В Сургуте и Сургутском районе родным и близким военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, поступают звонки с угрозами, шантажом. Пугают, что якобы будет плохо детям и самим родственникам военнослужащих. И таких случаев много. Поэтому мы не говорим, сколько человек отправилось служить по контракту, и не разглашаем их имена», — сообщил Колядин.

Он добавил, что именно поэтому военкомат засекретил количество контрактников из ХМАО и не пускает журналистов к военным, возвращающимся с СВО. «При первой встрече участников спецоперации из Сургута мы пригласили родственников и прессу. Но как только сюжеты вышли в новостях, родственникам бойцов посыпались звонки с угрозами», — добавил Колядин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестный портит машины с наклейками Z и V. Неизвестный царапает автомобили или пишет на них оскорбления.

О проведении специальной военной операции на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задачи спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов и ликвидация антироссийского анклава.