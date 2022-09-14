14 сентября 2022

Родственникам военных из ХМАО угрожают расправой над их детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, служба по контракту, контрактники
Неизвестные угрожают расправой над детьми военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сургуте и Сургутском районе ХМАО неизвестные угрожают родственникам военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Колядин на брифинге в мэрии города, посвященном военной службе по контракту, передает корреспондент URA.RU.

«В Сургуте и Сургутском районе родным и близким военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, поступают звонки с угрозами, шантажом. Пугают, что якобы будет плохо детям и самим родственникам военнослужащих. И таких случаев много. Поэтому мы не говорим, сколько человек отправилось служить по контракту, и не разглашаем их имена», — сообщил Колядин.

Он добавил, что именно поэтому военкомат засекретил количество контрактников из ХМАО и не пускает журналистов к военным, возвращающимся с СВО. «При первой встрече участников спецоперации из Сургута мы пригласили родственников и прессу. Но как только сюжеты вышли в новостях, родственникам бойцов посыпались звонки с угрозами», — добавил Колядин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестный портит машины с наклейками Z и V. Неизвестный царапает автомобили или пишет на них оскорбления.

О проведении специальной военной операции на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задачи спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов и ликвидация антироссийского анклава.

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В Сургуте и Сургутском районе ХМАО неизвестные угрожают родственникам военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Колядин на брифинге в мэрии города, посвященном военной службе по контракту, передает корреспондент URA.RU. «В Сургуте и Сургутском районе родным и близким военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, поступают звонки с угрозами, шантажом. Пугают, что якобы будет плохо детям и самим родственникам военнослужащих. И таких случаев много. Поэтому мы не говорим, сколько человек отправилось служить по контракту, и не разглашаем их имена», — сообщил Колядин. Он добавил, что именно поэтому военкомат засекретил количество контрактников из ХМАО и не пускает журналистов к военным, возвращающимся с СВО. «При первой встрече участников спецоперации из Сургута мы пригласили родственников и прессу. Но как только сюжеты вышли в новостях, родственникам бойцов посыпались звонки с угрозами», — добавил Колядин. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестный портит машины с наклейками Z и V. Неизвестный царапает автомобили или пишет на них оскорбления. О проведении специальной военной операции на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задачи спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов и ликвидация антироссийского анклава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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