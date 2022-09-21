Депутат из ХМАО рассказал о реакции семьи на повестку из военкомата

Депутат Ханты-Мансийска Загваздин, получивший повестку из военкомата: семья меня поддержала

22 сентября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Загваздину сообщили, что ему необходимо явиться на сборный пункт 23 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин, который получил повестку из военкомата, рассказал, что его родители с пониманием отнеслись к такой новости, поскольку его прадед прошел три войны. Об этом URA.RU рассказал сам депутат. «Мать, конечно, с волнением к этому относится. Тем не менее, все зависит от того, как воспитаны. У меня прадед прошел три войны. Поэтому у меня есть положительные примеры. И я думаю, что ни шагу назад в независимости от того, будут ли это военные сборы или мобилизационная подготовка для участия в специальной военной операции», — прокомментировал корреспонденту агентства Загваздин. По словам депутата, вчера ему позвонили из военкомата. На месте он получил мобилизационное предписание прибыть на пункт сбора 23 сентября. «В мобилизационном предписании указано явиться на сборный пункт с минимальным багажом. Это суточный паек, одежда, средства гигиены», — уточняет депутат. Сам Загваздин служил в армии с 2004 по 2006 год, где был водителем-механиком боевой машины пехоты. Ранее URA.RU рассказывало о реакции депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа на мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин сообщил о ней в своем обращении 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин, который получил повестку из военкомата, рассказал, что его родители с пониманием отнеслись к такой новости, поскольку его прадед прошел три войны. Об этом URA.RU рассказал сам депутат. «Мать, конечно, с волнением к этому относится. Тем не менее, все зависит от того, как воспитаны. У меня прадед прошел три войны. Поэтому у меня есть положительные примеры. И я думаю, что ни шагу назад в независимости от того, будут ли это военные сборы или мобилизационная подготовка для участия в специальной военной операции», — прокомментировал корреспонденту агентства Загваздин. По словам депутата, вчера ему позвонили из военкомата. На месте он получил мобилизационное предписание прибыть на пункт сбора 23 сентября. «В мобилизационном предписании указано явиться на сборный пункт с минимальным багажом. Это суточный паек, одежда, средства гигиены», — уточняет депутат. Сам Загваздин служил в армии с 2004 по 2006 год, где был водителем-механиком боевой машины пехоты. Ранее URA.RU рассказывало о реакции депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа на мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин сообщил о ней в своем обращении 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.