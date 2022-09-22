На ЕКАД столкнулись два автомобиля, пострадала пожилая женщина

Мужчина, попав в ДТП, стал утверждать об обратном (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ЕКАД вечером 22 сентября произошла авария, в которой пьяный 47-летний водитель Peugeot 307 Николай (имя изменено — прим. ред.) въехал в Opel Mokka. После ДТП Николай заявил сотрудникам ГИБДД, что он не был участником ДТП, а на трассу его привезли друзья на другом авто. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник.

«Авария произошла на 36 километре ЕКАД. Пьяный мужчина, управляя Peugeot, въехал в Opel, выезжая с попутной обочины навстречу. После ДТП водитель Peugeot стал говорить, что он не был участником аварии», — пояснил источник.

В ДТП пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и травмой низа живота в больницу №36. Вместе с ней в машине находились два пассажира — сын и его девушка. Они от госпитализации отказались.

Женщина, управляя Opel, ехала со стороны Верхней Пышмы (Свердловская область) в сторону Серовского тракта. Но неожиданно ей навстречу выехал другой автомобиль. «Женщина даже не успела нажать на тормоза, как машины столкнулись лоб в лоб», — пояснил собеседник агентства.

Водитель Peugeot от удара в другую машину, головой пробил лобовое стекло. «Мужчина явно был пьян. От помощи медиков он отказался, равно как и от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщил источник.

По данным источника, Peugeot 307 не состоит на регистрационном учете в ГИБДД. «Прежний хозяин снял его [автомобиль] с учета заочно в связи с продажей. Инспектора ГИБДД изъяли государственные номера, составили соответствующий протокол и увезли автомобиль на штрафстоянку», — пояснил собеседник. При себе у мужчины не было документов на машину.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало про аварию на Серовском тракте, где разбились три автомобиля. ДТП произошло из-за заглохшего двигателя одной из машин.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»