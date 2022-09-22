Инцидент произошел 22 сентября на Серовском тракте Фото: ИА «Ночные новости»

На Серовском тракте 22 сентября произошла авария, в которой разбились три машины. ДТП произошло из-за заглохшего двигателя одной из машин, сообщил очевидец.

«Авария с участием трех автомобилей произошла на Серовском тракте 22 сентября. Причиной ДТП стал заглохший двигатель одного из авто», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидца.

Водитель ВАЗ ехал по средней полосе, но внезапно у автомобиля перестал работать двигатель. Мужчина вышел из машины, поставил аварийный знак, чтобы понять причину поломки. Следом ехала другая машина. «Водитель Lifan не успел среагировать, он пытался уйти от столкновения, вильнул влево, после чего машину занесло, она врезалась в бордюр и перевернулась на крышу», — цитирует Е1.RU очевидца.

Lifan не задел ВАЗ, который стоял посреди дороги. Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в городскую больницу Верхней Пышмы.

За Lifan шла Toyota RAV4. Водитель, заметив, что впереди идущую машину заносит, начал пытаться избежать контакта. Он хотел уйти вправо, но врезался в стоящий ВАЗ. После этого, водитель Toyota вышел из машины и убежал с места аварии. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и пожарные.

В ГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщили, что погибших нет. «Подробности выясняются. Погибших нет. Предварительно, пострадали два человека», — пояснили в ведомстве. При этом журналиста попросили обратиться в ГИБДД по Екатеринбургу. Корреспондент обратился в городское ГИБДД и пресс-службу МЧС России по Свердловской области. Но на момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее агентство писало про две аварии, случившихся 22 сентября в Екатеринбурге, из-за которых образовались две пробки. Первая — на Тюменском тракте, вторая — на улице Вильгема де Геннина.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»