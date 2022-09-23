В Пермском крае ограбили пенсионера, который хотел присвоить себе чужие деньги

Все происходящее было заснято на камеру видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд признал виновными двух жителей Чусового (Пермский край), 39-летнего мужчину и 65-летнего пенсионера. Первого фигуранта дела обвинили в грабеже, второго — в покушении на грабеж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Пенсионер, будучи в состоянии опьянения, находился в помещении магазина <…>, где увидел в банкомате денежные средства в размере 10 тысяч рублей, которые там оставила женщина. Подозреваемый открыто похитил деньги. С похищенным он с места преступления попытался скрыться, однако ему не удалось довести преступление до конца. В этот момент рядом с пожилым мужчиной стоял 39 — летний обвиняемый, который заметив происходящее, решил похитить у пенсионера украденные им же деньги», — указано в сообщении на сайте.

В итоге 65-летний чусовлянин лишился денежной суммы. После чего сам обратился в дежурную часть. Оперативники в дальнейшем установили все обстоятельства произошедшего. Суд приговорил 39-летнего мужчину к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, а пенсионера — к 160 часам обязательных работ.

URA.RU уже сообщало, что жителя Пермского края задержали полицейские в Удмуртии в конце июля. Грабитель ворвался в квартиру пожилого пермяка и украл 200 тысяч рублей.