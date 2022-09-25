ЦИК ЛНР: провокаторы помогают ВСУ обстреливать избирательные участки

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Украинские провокаторы размещают адреса избирательных участков в соцсетях Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Провокаторы помогают вооруженным силам Украины обстреливать избирательные участки в Луганской народной республике. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. По ее словам, украинцы публикуют адреса участков в соцсетях.

«Украинские провокаторы в соцсетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают ВСУ их обстреливать», — заявила Елена Кравченко. Ее слова приводит ТАСС.

В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. В связи с этим ВСУ усилили обстрелы данных территорий. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженную работу во время обстрелов. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума.

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Провокаторы помогают вооруженным силам Украины обстреливать избирательные участки в Луганской народной республике. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. По ее словам, украинцы публикуют адреса участков в соцсетях. «Украинские провокаторы в соцсетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают ВСУ их обстреливать», — заявила Елена Кравченко. Ее слова приводит ТАСС. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. В связи с этим ВСУ усилили обстрелы данных территорий. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженную работу во время обстрелов. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума.
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