ЦИК ЛНР: провокаторы помогают ВСУ обстреливать избирательные участки

Провокаторы помогают вооруженным силам Украины обстреливать избирательные участки в Луганской народной республике. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. По ее словам, украинцы публикуют адреса участков в соцсетях.
«Украинские провокаторы в соцсетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают ВСУ их обстреливать», — заявила Елена Кравченко. Ее слова приводит ТАСС.
В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. В связи с этим ВСУ усилили обстрелы данных территорий. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженную работу во время обстрелов. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума.
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Провокаторы помогают вооруженным силам Украины обстреливать избирательные участки в Луганской народной республике. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. По ее словам, украинцы публикуют адреса участков в соцсетях. «Украинские провокаторы в соцсетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают ВСУ их обстреливать», — заявила Елена Кравченко. Ее слова приводит ТАСС. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. В связи с этим ВСУ усилили обстрелы данных территорий. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженную работу во время обстрелов. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума.