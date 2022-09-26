Пермяк засудил банк за обман со страховкой на 150 тысяч рублей

27 сентября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Банк оформил страховку на чужое имя Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя Перми в банке обманом заставили заплатить за страховку при оформлении автокредита. Пермяк все же заключил договор, но при этом банк оформил страховку на чужое имя. За это клиент засудил кредитное учреждение почти на 150 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с ПАО „КВАНТ МОБАЙЛ БАНК“ в пользу Оборина О. Ю. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10514,90 рублей. Убыток в размере 43743,32 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал компенсацию менее 140 тысяч рублей. Пермяк решил оформить кредит на машину в одном из автосалонов города. Для рассмотрения возможности получения кредита мужчина выбрал «Плюс Банк». Там кредит одобрили на условии, что их клиент оформит страховку, хотя по закону так делать нельзя. После оформления страхования пермяк узнал, что застрахованным лицом в договоре был совершенно другой человек, о чем сотрудник банка умолчал. Со страховой компании истец также взыскал компенсацию в размере около 100 тысяч рублей.

Жителя Перми в банке обманом заставили заплатить за страховку при оформлении автокредита. Пермяк все же заключил договор, но при этом банк оформил страховку на чужое имя. За это клиент засудил кредитное учреждение почти на 150 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с ПАО „КВАНТ МОБАЙЛ БАНК“ в пользу Оборина О. Ю. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10514,90 рублей. Убыток в размере 43743,32 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал компенсацию менее 140 тысяч рублей. Пермяк решил оформить кредит на машину в одном из автосалонов города. Для рассмотрения возможности получения кредита мужчина выбрал «Плюс Банк». Там кредит одобрили на условии, что их клиент оформит страховку, хотя по закону так делать нельзя. После оформления страхования пермяк узнал, что застрахованным лицом в договоре был совершенно другой человек, о чем сотрудник банка умолчал. Со страховой компании истец также взыскал компенсацию в размере около 100 тысяч рублей.