Ветеран свердловского правительства сохранился в команде Куйвашева

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, занимающий пост больше десяти лет, сохранится в должности. Его переназначение единогласно одобрили депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Кандидатуру Злоказова выдвинул губернатор Евгений Куйвашев.
«Андрей Владимирович имеет высшее экономическое образование, кандидат экономических наук. Свою трудовую деятельность начал в комитете по экономике администрации Екатеринбурга. С июня 2012 года успешно руководит министерством социальной политики. Прошу поддержать предложение губернатора [о назначении Злоказова]», — презентовал кандидата представитель Куйвашева в заксо Михаил Ершов.
Глава парламента Людмила Бабушкина, говоря о Злоказове, заметила, что перед заседанием министра приглашали на встречи фракции «Единой России» и КПРФ. «Задавали вопросы, дали напутствие. Но в целом единогласно поддержали кандидатуру Андрея Владимировича на эту должность», — подчеркнула спикер. На общем голосовании Злоказова одобрили все 45 присутствующих депутатов.
19 сентября свердловское правительство в полном составе ушло в отставку — это обязательная процедура после губернаторских выборов. Победитель кампании Евгений Куйвашев должен сформировать новый состав кабмина. В отличие от большинства других чиновников, министра соцполитики сначала должно согласовать региональное заксобрание. Ранее по такой же процедуре депутаты одобрили первого замгубернатора Алексея Шмыкова.
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