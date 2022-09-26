Член избиркома ЛНР в Перми перестала бояться смерти из-за обстрелов ВСУ

27 сентября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Жители открыто делятся эмоциями в ходе референдума Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Переехавшая в Перми за три дня до начала спецоперации член одного из УИК ЛНР в Перми Дарина перестала бояться смерти в 11 лет. Были обстрелы, были подвалы, но мама Дарины старалась беречь детей от шокирующей информации. Скрывать стало невозможно во время поездки в Луганск, рассказала Дарина (в целях безопасности ее близких она попросила не упоминать фамилии) корреспонденту URA.RU. Тогда она увидела на улице тела убитых женщины и ребенка. «В 2014 году как раз у меня проблемы с сердцем были. Мне было 11 лет. Мама меня возила по больницам. Мама говорила, что в Луганске страшно, но надо ехать, иначе мы не сможем вылечить меня. Мама пыталась закрыть мне глаза, но я все равно увидела на улице тело женщины и ребенка. До этого я боялась смерти. А с 2014 года на вопрос „А вдруг ты умрешь?“ я спокойно отвечала „Ну и что? Все когда-нибудь умрут“», — рассказывает Дарина. С тех пор ей довелось пережить еще много смертей. Причем среди близких людей. По словам Дарины, погибли практически все ее друзья. На днях отец Дарины опоздал на пять минут на работу, а когда пришел туда, увидел, что в его цех ударила ракета. Она рассказывает, что жители ЛНР референдума ждали с 2014 года. И когда Россия объявила о признании ДНР и ЛНР, в родном городе люди от радости вышли на улицы и пускали салюты. «Я тогда как раз в поезде в Пермь ехала. Мне мама звонит, и говорит, что люди плакали от счастья, гуляния были», — говорит она. А сама Дарина вообще всегда мечтала учиться в России, но семье не хватало денег для этого. Как член УИК она видит, что это общее настроение жителей ЛДНР. Многие открыто делятся своими эмоциями, и выражают свою волю, даже не заходя в кабинки для голосования. Ранее URA.RU рассказывало историю жителя Макеевки. Референдум по самоопределению жителей освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. В Пермском крае открыт стационарный участок в Перми на ул. Монастырская, 96. Также зарубежная комиссия работает в территориях. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переехавшая в Перми за три дня до начала спецоперации член одного из УИК ЛНР в Перми Дарина перестала бояться смерти в 11 лет. Были обстрелы, были подвалы, но мама Дарины старалась беречь детей от шокирующей информации. Скрывать стало невозможно во время поездки в Луганск, рассказала Дарина (в целях безопасности ее близких она попросила не упоминать фамилии) корреспонденту URA.RU. Тогда она увидела на улице тела убитых женщины и ребенка. «В 2014 году как раз у меня проблемы с сердцем были. Мне было 11 лет. Мама меня возила по больницам. Мама говорила, что в Луганске страшно, но надо ехать, иначе мы не сможем вылечить меня. Мама пыталась закрыть мне глаза, но я все равно увидела на улице тело женщины и ребенка. До этого я боялась смерти. А с 2014 года на вопрос „А вдруг ты умрешь?“ я спокойно отвечала „Ну и что? Все когда-нибудь умрут“», — рассказывает Дарина. С тех пор ей довелось пережить еще много смертей. Причем среди близких людей. По словам Дарины, погибли практически все ее друзья. На днях отец Дарины опоздал на пять минут на работу, а когда пришел туда, увидел, что в его цех ударила ракета. Она рассказывает, что жители ЛНР референдума ждали с 2014 года. И когда Россия объявила о признании ДНР и ЛНР, в родном городе люди от радости вышли на улицы и пускали салюты. «Я тогда как раз в поезде в Пермь ехала. Мне мама звонит, и говорит, что люди плакали от счастья, гуляния были», — говорит она. А сама Дарина вообще всегда мечтала учиться в России, но семье не хватало денег для этого. Как член УИК она видит, что это общее настроение жителей ЛДНР. Многие открыто делятся своими эмоциями, и выражают свою волю, даже не заходя в кабинки для голосования. Ранее URA.RU рассказывало историю жителя Макеевки. Референдум по самоопределению жителей освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. В Пермском крае открыт стационарный участок в Перми на ул. Монастырская, 96. Также зарубежная комиссия работает в территориях. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.