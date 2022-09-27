27 сентября 2022

В Перми мужчина ходил по улицам и стрелял из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, gv, огневая
Пермяк с пистолетом перепугал горожан Фото:

По пермским дворам ходил мужчина и стрелял из пистолета. Не смотря на это, ему удалось избежать ареста, пермяк отделался штрафом. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности случившегося

«В субботу, 24 сентября, в вечернее время поступило сообщение, что во дворе дома по ул. Ушакова стреляет неизвестный мужчина. Пермяк был задержан приехавшим на место нарядом полиции и доставлен в дежурную часть. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Оружие полицейские изъяли, пистолет является пневматическим», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.

Стрелявшим оказался 51-летний пермяк, находящийся в сильном алкогольном опьянении. Ему грозит штраф от трех до шести тысяч рублей.

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По пермским дворам ходил мужчина и стрелял из пистолета. Не смотря на это, ему удалось избежать ареста, пермяк отделался штрафом. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности случившегося «В субботу, 24 сентября, в вечернее время поступило сообщение, что во дворе дома по ул. Ушакова стреляет неизвестный мужчина. Пермяк был задержан приехавшим на место нарядом полиции и доставлен в дежурную часть. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Оружие полицейские изъяли, пистолет является пневматическим», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Стрелявшим оказался 51-летний пермяк, находящийся в сильном алкогольном опьянении. Ему грозит штраф от трех до шести тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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