В Перми мужчина ходил по улицам и стрелял из пистолета

28 сентября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Пермяк с пистолетом перепугал горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По пермским дворам ходил мужчина и стрелял из пистолета. Не смотря на это, ему удалось избежать ареста, пермяк отделался штрафом. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности случившегося «В субботу, 24 сентября, в вечернее время поступило сообщение, что во дворе дома по ул. Ушакова стреляет неизвестный мужчина. Пермяк был задержан приехавшим на место нарядом полиции и доставлен в дежурную часть. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Оружие полицейские изъяли, пистолет является пневматическим», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Стрелявшим оказался 51-летний пермяк, находящийся в сильном алкогольном опьянении. Ему грозит штраф от трех до шести тысяч рублей.

По пермским дворам ходил мужчина и стрелял из пистолета. Не смотря на это, ему удалось избежать ареста, пермяк отделался штрафом. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности случившегося «В субботу, 24 сентября, в вечернее время поступило сообщение, что во дворе дома по ул. Ушакова стреляет неизвестный мужчина. Пермяк был задержан приехавшим на место нарядом полиции и доставлен в дежурную часть. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Оружие полицейские изъяли, пистолет является пневматическим», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Стрелявшим оказался 51-летний пермяк, находящийся в сильном алкогольном опьянении. Ему грозит штраф от трех до шести тысяч рублей.