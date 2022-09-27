Пермские ЗАГСы будут женить мобилизованных в день подачи заявления

В Пермском крае мобилизованные жители смогут пожениться в день подачи заявления. Об этом говорится в телеграмм-канале пермского комитета записи актов гражданского состояния.
Призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией жители Перми и края могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Объявленная частичная мобилизация может рассматриваться руководителями органов ЗАГС Прикамья как особое обстоятельство, позволяющее сократить месячный срок регистрации», — сообщается в телеграм-канале.
В ЗАГСах отмечают, что для ускоренного бракосочетания нужны документы подтверждающие отправку на СВО. Для этого надо будет предъявить повестку, справку или извещение выданное военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации.
О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. В сентябре президент объявил о начале частичной мобилизации ранее служивших граждан. Первая отправка мобилизованных из Перми была 26 сентября.
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