Пермские ЗАГСы будут женить мобилизованных в день подачи заявления

28 сентября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Мобилизованные пермяки смогут быстро пожениться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае мобилизованные жители смогут пожениться в день подачи заявления. Об этом говорится в телеграмм-канале пермского комитета записи актов гражданского состояния. Призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией жители Перми и края могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Объявленная частичная мобилизация может рассматриваться руководителями органов ЗАГС Прикамья как особое обстоятельство, позволяющее сократить месячный срок регистрации», — сообщается в телеграм-канале. В ЗАГСах отмечают, что для ускоренного бракосочетания нужны документы подтверждающие отправку на СВО. Для этого надо будет предъявить повестку, справку или извещение выданное военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации. О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. В сентябре президент объявил о начале частичной мобилизации ранее служивших граждан. Первая отправка мобилизованных из Перми была 26 сентября.

В Пермском крае мобилизованные жители смогут пожениться в день подачи заявления. Об этом говорится в телеграмм-канале пермского комитета записи актов гражданского состояния. Призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией жители Перми и края могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Объявленная частичная мобилизация может рассматриваться руководителями органов ЗАГС Прикамья как особое обстоятельство, позволяющее сократить месячный срок регистрации», — сообщается в телеграм-канале. В ЗАГСах отмечают, что для ускоренного бракосочетания нужны документы подтверждающие отправку на СВО. Для этого надо будет предъявить повестку, справку или извещение выданное военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации. О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. В сентябре президент объявил о начале частичной мобилизации ранее служивших граждан. Первая отправка мобилизованных из Перми была 26 сентября.