Собчак: в Свердловской области мобилизуют отца, воспитывающего четырех детей

Жителя Сухого Лога Свердловской области Михаила Соколова, воспитывающего четырех детей, призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на семейное положение. Об этом рассказала его мать Марина Соколова.
«28 сентября пришла повестка на мобилизацию, 29 сентября его должны забрать. Мой сын служил в Дагестане в 2011 году, имеет звание младшего сержанта», — рассказала Соколова на видео, опубликованном telegram-каналом Ксении Собчак «Кровавая барыня». У мужчины три родных дочери младше 10 лет и один ребенок от первого брака жены. Кроме этого, Соколов выплачивает ипотеку.
Ранее представители Минобороны РФ официально заявляли, что мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырех детей совместно с матерью или отцы-одиночки с одним ребенком до 16 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее сообщалось о жителе Артемовского, воспитывающего четырех детей, который ошибочно попал под мобилизацию. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) нарушение устранили, а мужчина остался с семьей.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время обращения президента Владимира Путина. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек, однако точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР, подвергающихся нападкам с 2014 года, сообщил Путин. Для защиты русскоязычного населения было принято решение ввести на Украину войска.
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