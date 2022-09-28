Собчак: в Свердловской области мобилизуют отца, воспитывающего четырех детей

29 сентября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Соколов служил в 2011 году в Дагестане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Сухого Лога Свердловской области Михаила Соколова, воспитывающего четырех детей, призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на семейное положение. Об этом рассказала его мать Марина Соколова. «28 сентября пришла повестка на мобилизацию, 29 сентября его должны забрать. Мой сын служил в Дагестане в 2011 году, имеет звание младшего сержанта», — рассказала Соколова на видео, опубликованном telegram-каналом Ксении Собчак «Кровавая барыня». У мужчины три родных дочери младше 10 лет и один ребенок от первого брака жены. Кроме этого, Соколов выплачивает ипотеку. Ранее представители Минобороны РФ официально заявляли, что мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырех детей совместно с матерью или отцы-одиночки с одним ребенком до 16 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось о жителе Артемовского, воспитывающего четырех детей, который ошибочно попал под мобилизацию. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) нарушение устранили, а мужчина остался с семьей. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время обращения президента Владимира Путина. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек, однако точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР, подвергающихся нападкам с 2014 года, сообщил Путин. Для защиты русскоязычного населения было принято решение ввести на Украину войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Сухого Лога Свердловской области Михаила Соколова, воспитывающего четырех детей, призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на семейное положение. Об этом рассказала его мать Марина Соколова. «28 сентября пришла повестка на мобилизацию, 29 сентября его должны забрать. Мой сын служил в Дагестане в 2011 году, имеет звание младшего сержанта», — рассказала Соколова на видео, опубликованном telegram-каналом Ксении Собчак «Кровавая барыня». У мужчины три родных дочери младше 10 лет и один ребенок от первого брака жены. Кроме этого, Соколов выплачивает ипотеку. Ранее представители Минобороны РФ официально заявляли, что мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырех детей совместно с матерью или отцы-одиночки с одним ребенком до 16 лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось о жителе Артемовского, воспитывающего четырех детей, который ошибочно попал под мобилизацию. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) нарушение устранили, а мужчина остался с семьей. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время обращения президента Владимира Путина. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек, однако точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР, подвергающихся нападкам с 2014 года, сообщил Путин. Для защиты русскоязычного населения было принято решение ввести на Украину войска.