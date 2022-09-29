Мобилизованного свердловчанина, воспитывающего четырех детей, отправили домой

Мобилизованному отцу из Сухого Лога удалось избежать мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Сухого Лога (Свердловской область) Михаила Соколова, воспитывающего четырех детей, накануне призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на семейное положение. Однако позже мужчина сообщил родственникам, что его отправляют домой. Об этом URA.RU рассказала его сестра Людмила.

«Пока его на комиссии там смотрели, все это дошло до депутатов. Мне звонили депутаты из Свердловской области, а потом из Москвы. Я была в стрессовом состоянии, даже не запомнила их имена. Они сказали, что сейчас лично займутся этой ситуацией. [Позже Михаил мне позвонил], сказал, что ночью его должны были отправить в Ростов, но вопрос решился и прямо сейчас его везут обратно, домой», — сообщила сестра мужчины корреспонденту URA.RU.

Ранее об этой проблеме рассказывала телеведущая Ксения Собчак. Мать мобилизованного свердловчанина Марина Соколова обратилась к ней с просьбой о помощи. «28 сентября пришла повестка на мобилизацию, 29 сентября его должны забрать. Мой сын служил в Дагестане в 2011 году, имеет звание младшего сержанта», — рассказывала Соколова на видео, опубликованном telegram-каналом Ксении Собчак «Кровавая барыня».

У мужчины три родных дочери младше 10 лет и один ребенок от первого брака жены. Кроме этого, Соколов выплачивает ипотеку. Представители Минобороны РФ официально заявляли, что мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырех детей совместно с матерью или отцы-одиночки с одним ребенком до 16 лет.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Артемовского, воспитывающего четырех детей, который ошибочно попал под мобилизацию. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) нарушение устранили, а мужчина остался с семьей.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время обращения президента Владимира Путина. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек, однако точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР, подвергающихся нападкам с 2014 года, сообщил Путин. Для защиты русскоязычного населения было принято решение ввести на Украину войска.