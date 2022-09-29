Правительство ХМАО подписало соглашение с Альфа-Банком

30 сентября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО привлечет Альфа-Банк к инновациям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство ХМАО подписало сотрудничество с Альфа Банком в целях развития экономической, инвестиционной и социальной сферы округа. Информация об этом появилась в документах на сайте органа власти. «Речь идет о возможности создания креативного пространства для развития малого и среднего предпринимательства и творческих сообществ региона, а так же участие в мероприятиях, направленных на развитие инноваций и управление технологическими проектами. Кроме того, планируется оказание банковского сопровождения инвестиционных проектов округа», — уточняется на сайте правительства региона. Ранее URA.RU рассказывал, что жители ХМАО хранят 429 млрд рублей на банковских депозитах. Это третий результат по УрФО.

Правительство ХМАО подписало сотрудничество с Альфа Банком в целях развития экономической, инвестиционной и социальной сферы округа. Информация об этом появилась в документах на сайте органа власти. «Речь идет о возможности создания креативного пространства для развития малого и среднего предпринимательства и творческих сообществ региона, а так же участие в мероприятиях, направленных на развитие инноваций и управление технологическими проектами. Кроме того, планируется оказание банковского сопровождения инвестиционных проектов округа», — уточняется на сайте правительства региона. Ранее URA.RU рассказывал, что жители ХМАО хранят 429 млрд рублей на банковских депозитах. Это третий результат по УрФО.